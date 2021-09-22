環球科大教授與企業捐贈50萬獎助學金　貢獻教育散佈大愛

▲劉大元醫師及丁嘉慶女士至環球科大捐贈清寒獎助學金，由校長及研發長暨林主任代為受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學教授劉大元是中華另類醫學醫學會創會理事長，與康皇生物科技有限公司丁嘉慶董事長賢伉儷事業有成，於今年9月慷慨捐贈新台幣50萬元給環球科大，設置「環球科技大學獎助學金」專戶，其回饋社會、貢獻教育與散佈大愛的善舉。

環球科技大學指出，該筆善款由環球科大沈健華校長、研究發展處丁一倫研發長及時尚造型設計系林泳瀠主任，代表學校接受，將有效運用於鼓勵及培育經濟困頓的環球科大學生努力向學。期望為國家社會培育更多菁英人才，並期許所有領受這項獎學金的學生，以感懷社會溫暖之心致力於學業，傳承互助美德。



環球科技大學表示，劉大元醫師在環球科大授課期間，強調學用合一理念以作育英才，更致力於實踐施比受更有福的信念，回饋社會。劉大元醫師也說，景仰環球科大創辦人許文志博士「存誠務實」的辦學理念，及「在沒有希望的地方創造希望，在有希望的地方實現理想」的教育家精神；推崇董事長許淑敏博士積極投入公益活動義行，讓社會處處充滿溫暖；以及認同校長沈健華博士「承先啟後再創卓越」的治校理念，與持續扶助弱勢學生的行動力。因此，廣邀各界善心人士為扶弱助學共襄盛舉。

▲劉大元醫師於環球科技大學教授醫學與人生課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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