歐洲大廠違約還拒付費！永傳能源怒告　國際仲裁結果出爐

▲哥本哈根基礎建設基金和永傳能源簽下合約，未料竟未依約付1.5億的里程碑費用，更單方面提解約。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者劉昌松、林冠吟／台北報導

台灣為達成非核家園目標，致力於推廣潔淨能源，加上台灣海峽為優良風場，讓離岸風電一度成為國際資金湧入的熱門產業，而台廠永傳能源2017年才風光宣布，與專門投資風力發電的哥本哈根基礎建設基金（簡稱CIP）簽約，未料1年不到，CIP竟片面終止協約，並拒絕支付1億餘元的里程碑費用，永傳能源提國際仲裁勝訴後，再向台北地院申請仲裁判斷承認，北院日前審理後，裁准承認仲裁判斷。

丹麥商「哥本哈根基礎建設基金」為歐洲大廠，專門投資基礎建設，其中又以風力發電為主力投資項目，擁有超過80年的離岸風電經驗，管理超過75億歐元（約台幣2600億元）。2017年，台灣為達成非核家園的目標，設立離岸風電，利用台灣海峽的優良風場，吸引國際資金爭相湧入，CIP也看準這股商機，與永傳能源合作簽訂合約，買下「西島」、「彰芳」和「福芳」3座潛力場址。

合約中雙方明訂，只要達成開發案各階段環評等里程碑，永傳就可以收取10到50%不等的里程碑費用，未料「福芳」風場才剛過環評，CIP本應給予永傳1億餘元的里程碑費用，CIP隨即單方面宣布解除合約，也未支付里程碑費用。

雙方協商無效後，永傳在新加坡向國際商會提出國際仲裁，仲裁結果認定CIP違約，判永傳勝訴，CIP應支付永傳1億餘元的里程碑費用。勝訴後，永傳再向北院提出外國商務仲裁判斷聲請承認，但CIP卻認為仲裁判斷所應給付的金額，CIP已全數履行完畢，無再聲請裁定承認仲裁判斷的必要，讓台灣承認仲裁結果，只會造成CIP在強制執行程序中必須重複解釋、舉證清償完畢無執行必要的不合理現象，對CIP不公之外，也造成重複執行之道德風險與司法資源的浪費，恐倍於台灣公共秩序或善良風俗，向法院請求駁回永傳聲請。

台北地院審理後指出，永傳和CIP雙方的合約中以明文訂定，爭議項目皆應依國際商會仲裁規則在新加坡進行仲裁，以解決爭端，永傳既已提出仲裁，並由國際商會國際仲裁院做出判斷，程序上合法，CIP的辯稱自無可採，承認仲裁法律效果。