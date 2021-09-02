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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／鄧宇成、文姿云、黃筱雯獲獎　柯文哲感謝11名東奧選手教練

記者袁茵／台北報導

台灣國手在2020東京奧運表現亮眼，9月9日是國民體育日，9月也是台北運動月，台北市政府體育局2日特增設「2020東京奧運優秀選手與教練獎」，由台北市長柯文哲出席典禮，為射箭男團銀牌鄧宇成、空手道銅牌文姿云及拳擊銅牌黃筱雯等國手頒獎，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市政府每年9月舉辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，表示對運動英雄們的感激與敬意，感謝他們在運動場上的努力不懈與無私奉獻才能光耀台北。今年適逢2020東京奧運，北市體育局特別增設「2020東京奧運優秀選手與教練獎」，鼓勵辛苦付出的北市選手、教練。

根據活動流程規劃，2日下午2時由運動員進場，並播放活動主題影片，再由長官進行致詞，頒發傑出運動選手獎、優秀運動教練獎、績優體育團體及個人獎、運動推手獎、推動運動性別平等獎；此外特頒感謝狀給2020東京奧運代表隊選手與教練，並進行大合影，整場活動預計於下午4時結束。

台北市政府表示，柯文哲、台北市體育局長李再立皆會出席頒獎典禮，肯定獲獎者對台北市的貢獻與成就，用掌聲為選手及幕後耕耘的英雄們喝采，而射箭男團銀牌鄧宇成、空手道銅牌文姿云、拳擊銅牌黃筱雯，以及體操好手唐嘉鴻皆會出席領獎。

▲台北市長柯文哲出席北市府警察局長交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

▼鄧宇成。（資料圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲▼新竹市愛山林鄧宇成。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▼文姿云。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於總統府接見東京奧運選手，文姿云。（圖／記者林敬旻攝）

▼黃筱雯。（資料圖／記者周宸亘攝）

▲▼東奧拳擊-黃筱雯。（圖／記者周宸亘攝）

▼唐嘉鴻 。（資料圖／體育署）

▲▼ 東奧體操男子個人全能，唐嘉鴻 。（圖／體育署）

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