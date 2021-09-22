全球逾2.2億人確診　學者籲：多研究疫苗混打「有助對抗Delta」

▲BNT疫苗今起在校園施打。（圖／北市府提供）



文／中央社

台大公衛學者陳秀熙今天表示，混打疫苗策略有助於對抗Delta病毒（最早在印度發現）和突破性感染，當疫苗供應量可能不足時，應加強研究不同疫苗的混打。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙與台大公衛校友群今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，分享最新疫情現況。

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陳秀熙表示，目前全球已超過2.28億人確診，除了採取採取疫苗、NPI（戴口罩、維持社交距離等非藥物介入措施）、Test（檢疫及快篩）的三聯體防疫搭配策略外，疫苗混打策略也扮演重要角色。

台大公衛校友群成員任小萱提到，近期德國研究混打疫苗對不同變異株的病毒中和能力，結果顯示AZ與莫德納（Moderna）疫苗混打的病毒中和能力最高，其次為AZ混打BNT；對Delta變種病毒的研究則發現，混打AZ及BNT的中和抗體濃度比兩劑AZ高，與兩劑BNT相當。

任小萱指出，現在各國多採AZ混打BNT或莫德納的載體疫苗搭配mRNA疫苗研究為主，很少採用莫德納加BNT的兩劑mRNA疫苗混打，但加拿大已於今年6月批准mRNA疫苗混打，越南及新加坡近期也因莫德納供給不足而開放此組合的混打策略。

陳秀熙認為，從目前科學證據顯示，混打策略有助於對抗Delta病毒和突破性感染，但仍需更多實證支持；目前AZ混打BNT的方式帶給大家很好的思考方式，在疫苗供應量不足時，加強研究不同疫苗的混打是最實際的，對於未來如果要施打第3劑疫苗也會有幫助。