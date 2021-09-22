　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端獲國際認證？　林氏璧喊：有動靜！若成真超大好消息

記者陳俊宏／綜合報導

我國產高端疫苗是否有機會獲得國際認證？對此，前台大感染科醫師林氏璧今天（22日）表示，他覺得當然有機會，「最近有一些動靜耶」，英國9/15忽然刊出接受第三期免疫橋接是新的可認證方式；另外，若高端真的被WHO贊助去哥倫比亞進行4萬人三期臨床試驗，「這是超大好消息，我超期待它可以成功。」

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境，各界關心有哪些疫苗將獲認可時，美國疾病管制與預防中心發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。

世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧今在《POP撞新聞》指出，若民眾「近期」內要出國，先避開高端，很明顯高端現在沒受到國際認證，「可是我不太相信這個問題會長久之後不會解決，我覺得這其實這不是醫學問題。」

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼9/27起將開放民眾打第二劑高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧說，比方說中華民國護照，可以去200多國免簽證，這是談出來的嘛，雖然中華民國不是聯合國會員國，「我不知道高端會不會真的順利拿到認證，這是現在還要努力的事，我覺得它是可以去談的。」

林氏璧表示，「比方說我們很常進出、比較友好的國家，像是美國、日本，直接去談可不可以認證我們的高端疫苗，我不覺得這是做不到的事。」

被問到高端獲得國際認證機率？林氏璧覺得當然有機會，「最近有一些動靜耶」，一個是英國9/15忽然刊出接受第三期免疫橋接是新的可認證方式，「我其實滿意外的」，好像英國有點買帳喔，當然還有一些細節規定，比方說要3000人以上，要跟另一個疫苗相比，此事他正在和專家討論。

林氏璧也提到，上周有新聞報導WHO贊助高端去哥倫比亞，進行4萬人傳統第三期臨床試驗，要驗證其保護力，目前WHO還沒正式公布，高端其實很低調，「你知道高端是平常講大話講很多，它也不敢講，很怕吃緊弄破碗」，但若該事成真，「這是超大好消息，我超期待它可以成功。」 

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國該政策主要針目前受限制入境國家民眾的鬆綁措施，台灣是屬於可自由進入美國的國家。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
被宣告死亡11年　台中女突現身家門！母親哭了
快訊／天母托運貨車斜坡下滑！駕駛遭「5車輾車底」命危
1秒綁好五倍券！網實測「選它」爽拿好食券
快訊／五倍券預約破200萬人次　數位綁定人數曝光！
4大超商「五倍券優惠」一次看！　咖啡買1送1、25元喝拿鐵
阿沁辣妻暴瘦「剩31kg」！　紙片人驚嚇照曝光
搶五倍券卡40分鐘！前主播改「另一招」秒成功
新北死亡車禍！曳引車擦撞機車　25歲騎士爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25歲脫口「蘑菇」全場安靜！大學生沒人聽懂　網曝用法：國小聽過

清華「最正」學生會長搞神隱！遭爆2.8%超低投票率　學校說話了

軍歌改編成「塔綠班」歌曲！網笑歌詞有聲音：太琅琅上口了吧

高端獲國際認證？　名醫喊：有動靜！若成真超大好消息

奇美音樂節「遇見莫札特」　重返音樂神童的輝煌年代

振興五倍券怎麼領？使用範圍、不適用項目出爐　6大重點一次看

用微波爐加熱月餅...專家急喊母湯「恐炸開」：這2電器最安心

BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針　吃不下飯可喝它代替

快訊／女高生打BNT前突癲癇發作倒地　同學驚嚇暴哭雙雙送醫

1秒綁好五倍券！網實測「選它」爽拿好食券：系統很強

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

重慶24層樓6連棟、沒電梯崩潰　外送員揭設計巧思：通道很方便

25歲脫口「蘑菇」全場安靜！大學生沒人聽懂　網曝用法：國小聽過

清華「最正」學生會長搞神隱！遭爆2.8%超低投票率　學校說話了

軍歌改編成「塔綠班」歌曲！網笑歌詞有聲音：太琅琅上口了吧

高端獲國際認證？　名醫喊：有動靜！若成真超大好消息

奇美音樂節「遇見莫札特」　重返音樂神童的輝煌年代

振興五倍券怎麼領？使用範圍、不適用項目出爐　6大重點一次看

用微波爐加熱月餅...專家急喊母湯「恐炸開」：這2電器最安心

BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針　吃不下飯可喝它代替

快訊／女高生打BNT前突癲癇發作倒地　同學驚嚇暴哭雙雙送醫

1秒綁好五倍券！網實測「選它」爽拿好食券：系統很強

中職申請洋將專案通過　錢薇娟： 打了一劑強心針

25歲脫口「蘑菇」全場安靜！大學生沒人聽懂　網曝用法：國小聽過

聽到爸媽回來的聲音　「2隻毛毛大壁虎」激動爬紗窗媽看傻

「促請聯合國接納台灣」　帛琉總統：世界應像刺尾魚集體行動

中秋連假結束　台南市環保局稽查人員共開出9張罰單

謝金河／恒生跌千點　撐起香港經濟的兩隻腳被折斷

被宣告死亡11年！「失憶女」拼湊線索找到老家　中秋淚擁生母團圓

清華「最正」學生會長搞神隱！遭爆2.8%超低投票率　學校說話了

美國全面解除核災後日本食品進口限制！　歐盟擬10月跟進

20歲妹剛分手…遭母友人「強吻撲倒」喊：想佔有妳！她掙扎爆哭

生活熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

快訊／BNT全台第一針！桃園女高中超淡定

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

搶五倍券「綁定死一片」　網吼：為搶500元真悲哀

即／女高生打BNT前突癲癇發作倒地

全家族「靠他1張會員卡」逛好市多買整車 ！網揭1好處：超賺

五倍券將上路！各縣市加碼優惠券一次看

更多熱門

相關新聞

金門大學生收假入境拒快篩！悠哉翹腳滑手機　

金門大學生收假入境拒快篩！悠哉翹腳滑手機　

金門尚義機場21日爆發衝突，一名蘇姓男大返回金門後拒絕入境快篩，一度與縣府駐站人員爭吵僵持不下，最後經過勸導才配合快篩。金門大學對此表達遺憾，提醒全校師生提早到機場接受快篩。

美未認證高端「11月起恐無法入境」　柯文哲：我這幾個月不是在講嗎

美未認證高端「11月起恐無法入境」　柯文哲：我這幾個月不是在講嗎

BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針

BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針

陸新增本土確診16例 福建12天累計418人確診

陸新增本土確診16例 福建12天累計418人確診

Delta病毒榮登大魔王！「擠掉3變種株」

Delta病毒榮登大魔王！「擠掉3變種株」

關鍵字：

新冠肺炎疫苗台灣防疫高端林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

《女大》小凱老師YT突遭下架　藍心湄舉動被推爆

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面