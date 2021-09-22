高端獲國際認證？　名醫喊：有動靜！若成真超大好消息

記者陳俊宏／綜合報導

我國產高端疫苗是否有機會獲得國際認證？對此，前台大感染科醫師林氏璧今天（22日）表示，他覺得當然有機會，「最近有一些動靜耶」，英國9/15忽然刊出接受第三期免疫橋接是新的可認證方式；另外，若高端真的被WHO贊助去哥倫比亞進行4萬人三期臨床試驗，「這是超大好消息，我超期待它可以成功。」

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境，各界關心有哪些疫苗將獲認可時，美國疾病管制與預防中心發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。

世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

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林氏璧今在《POP撞新聞》指出，若民眾「近期」內要出國，先避開高端，很明顯高端現在沒受到國際認證，「可是我不太相信這個問題會長久之後不會解決，我覺得這其實這不是醫學問題。」

▲▼9/27起將開放民眾打第二劑高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



林氏璧說，比方說中華民國護照，可以去200多國免簽證，這是談出來的嘛，雖然中華民國不是聯合國會員國，「我不知道高端會不會真的順利拿到認證，這是現在還要努力的事，我覺得它是可以去談的。」

林氏璧表示，「比方說我們很常進出、比較友好的國家，像是美國、日本，直接去談可不可以認證我們的高端疫苗，我不覺得這是做不到的事。」

被問到高端獲得國際認證機率？林氏璧覺得當然有機會，「最近有一些動靜耶」，一個是英國9/15忽然刊出接受第三期免疫橋接是新的可認證方式，「我其實滿意外的」，好像英國有點買帳喔，當然還有一些細節規定，比方說要3000人以上，要跟另一個疫苗相比，此事他正在和專家討論。

林氏璧也提到，上周有新聞報導WHO贊助高端去哥倫比亞，進行4萬人傳統第三期臨床試驗，要驗證其保護力，目前WHO還沒正式公布，高端其實很低調，「你知道高端是平常講大話講很多，它也不敢講，很怕吃緊弄破碗」，但若該事成真，「這是超大好消息，我超期待它可以成功。」

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國該政策主要針目前受限制入境國家民眾的鬆綁措施，台灣是屬於可自由進入美國的國家。