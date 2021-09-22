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社會 社會焦點 保障人權

人夫在健身房性騷！淡水警偕胞兄「討60萬+撂黑衣人」誇張對話曝

▲▼ 淡水警蔡至儒、蔡志恩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蔡姓警員（右）與其胞兄向性騷擾許姓加害人勒索 。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩與無警員身分胞兄蔡至儒，受理健身房性騷擾案，使用同事公務電腦查詢許姓被告個資，將資料洩漏給胞兄，甚至前往許男住處，向許稱「60萬元可處理」，迫使許交付10萬元，許將全程對話偷錄音報案。士林地檢署今偵結，蔡姓兄弟依違反個資、侵入住宅及違反貪汙治罪條例等罪將2人提起公訴。

今年4月20日黃姓女子在淡水區健身工廠與許男發生性騷擾糾紛，並在4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認為該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由蔡至恩（26歲）接辦，豈料蔡未依照處理妨害性自主案件作業程序受理，竟向黃女及黃父稱「性騷擾案、強制猥褻案的司法程序複雜耗時，不如改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，但蔡擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單。

事後蔡至恩基於行使變造公文書及違法蒐集他人個人資料的犯意，利用他人的交通過失傷害案件，使用公文系統變造內容、調閱許姓男子在健身工廠的個人資料。

蔡至恩將許男個人資料洩漏給胞兄蔡至儒，蔡兄竟在5月6日以臉書語音電話打給許男王姓妻子的陳姓閨蜜，並稱「王，oo的老公在健身房帶一名女生到暗巷，把那名女生的手放在自己的下半身，那名女生到分局報案，剛好是胞弟承辦」，甚至進一步傳送「你不要讓別人知道耶，就靜靜的」等語，陳姓閨蜜並在5月9日將對話內容告知王女。

▼蔡姓兄弟檔向許姓男子索討60萬處理費。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

誇張行徑不僅如此！蔡至恩明知該案未依刑案處理作業程序立案，竟在5月7日穿著刑警背心帶著胞兄，前往許男住處，向管理員稱「有搜索票，要來調查許姓住戶」同時阻止管理員通知，無故侵入他人住宅圍繞的土地，按門鈴且逗留3到5分鐘直到無人回應才離去。

兄弟基於藉勢藉端勒索財物，將許男約出來，許央求「這件事能否不要爆開？別讓家人知道」，豈料蔡至恩竟回「道高一尺、魔高一丈，規定是規定」，許接著問「你們有行情價嗎？」蔡姓胞兄在一旁則說「看你誠意，主要還是看每個人的社經地位、你還有一間公司掛你名下」，許著急問「10呢」，蔡姓胞兄則說「這件事如果跑程序的話，起碼要1年半」，許問「50呢」，蔡姓胞兄一口答應，許並從提款機提領2筆5萬元交付給蔡至恩。

將10萬元放入口袋的蔡至恩，見大肥羊上鉤後，竟說「我答應你就直接開價到最大，我以為這10萬是給我裡面的兄弟，那時候還沒告訴你有刑事這塊」，許則納悶問「哪裡的兄弟？」蔡至恩說，「就是分局內要處理那些畫面、資料的人，另外50萬是我要的。」

▼士林地檢署偵結將兄弟檔起訴。（圖／記者張一中攝）

▲▼士林地院,士林地方法院,士林地檢署。（圖／記者張一中攝）

5月8日蔡至儒前往許男公司問，「現在是什麼情況？我弟弟跟我一起賺的比那個還多、你們這些有錢人，說話都不算數，過河拆橋」等語，不甘遭恐嚇的許男也回，「你弟弟麻煩大了，這事可能嚴重要你們分局長或新北市警察局長要下台」，最後撂下「我錢都卡在股市裡，沒錢給你」，蔡至儒憤而在同日帶了3、4名黑衣男子到場，遭威脅的許男決定持錄音檔到警局報案。

淡水分局知情後決定自清向上呈報，全案為自清自檢案件，由分局督察組及新北市警局政風室均介入偵辦。士林地檢署檢察官7月27日指揮搜索蔡至恩辦公桌，並帶回蔡姓兄弟檔，收押禁見至今。

偵查時，兄弟倆矢口否認犯罪，檢察官經數位證人證言、LINE對話、許男社區監視器畫面、錄音檔等認定蔡姓兄弟涉犯貪污治罪條例、刑法偽造文書罪、洩漏國防以外秘密罪，同時違反個人資料保護法依法提起公訴，並建請法院宣告沒收犯罪所得10萬元。

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