北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎　5張全中「爽拿3000元」

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北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎　人人有獎「5張全中爽拿3000元」

記者袁茵／台北報導

台北市政府22日公布，透過「台北通」APP推出「熊好券」額外優惠，總共分為「熊好住」、「熊好買」、「熊好看」、「熊愛動」、「熊好呷」等5張券，邀請全台民眾可以一同來台北消費，刺激台北景氣、振興商家經濟。

北市府22日宣布，台北熊好券意願登記正式開跑，自2021年9月22日起至10月6日止，「台北通」會員可至「台北通」APP進行意願登記，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計10月8日在律師見證下公開線上抽獎。

▲▼熊好券說明。（圖／台北市政府提供）

▲熊好券說明。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

本次熊好券有5種票券，包括「住宿券」1000元，有1張面額1000元的票券，可以用在台北市的安心旅宿；「饗購券」500元，有5張面額100元的票券，台北市餐飲、零售商店都歡迎大家去消費；「藝文券」500元，有5張面額100元的票券，可以和好友去看電影、逛文創商店。

「運動券」500元，有5張面額100元的票券，可以到健身房動一動；最後是「市集券」500元，有5張面額100元的票券，各大夜市、市場、地下街都可以使用。

▲▼熊好券說明。（圖／台北市政府提供）

台北市政府表示，本次「熊好券」是採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在「台北通」APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵。台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。

北市府秘書長陳志銘表示，為鼓勵店家加入振興行列，市府也提出熊好店家王激勵獎金共210萬元，分為五大類，各類收券數前三名可以獲得激勵獎金，第一名為15萬元、第二名為10萬元、第三名為5萬元。

▲▼北市熊好券。（圖／北市府提供）

陳志銘指出，「熊好券」採全程數位化的方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵一條龍流程，一步步引導受創產業的店家、傳統市場及夜市加速數位轉型。他表示，民眾端使用台北通APP、店家端使用熊好券APP，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家端可以立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每週進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶，邀請台北市店家快加入成為熊好店家。

台北市長柯文哲說，台北熊好券是北市實踐的無痛數位轉型工程之一，他特別邀請全台民眾及北市店家共同參與本次活動，齊為振興台北經濟貢獻一份心力。

台北市副發言人黃瀞瑩說明，此次「熊好券」屬於人人有獎，如果意願登記1種券的話，中獎機率最高。

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

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