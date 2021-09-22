「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

▲許如君的大好人生，結束在剛滿30歲的隔天。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

30歲生日隔天，許如君選擇離開人世。她投資遇上詐騙，在澳洲打工多年的存款付諸流水，還可能坐牢。

許如君不是唯一個案，在她離世前1年，1名年輕保全想投資卻被騙，也以同樣方式自盡。在這個被稱為史上第2次「台灣錢淹腳目」的時代，人人趕著投資，網路上處處是投資廣告、投資課程、投資社群，卻真假難辨，受害者遍地。

2019年6月8日，許如君在手機備忘錄貼上這樣的網購資訊：「在線購買Nembutal以獲得和平死亡⋯」網站在美國，Nembutal是用於動物安樂死的藥物。

2天後，她在備忘錄寫下「給家人的話」：「我不想自己的事情牽扯到家人⋯對這個社會環境充滿失望，很抑鬱看不到未來，我真的不知道可以怎麼做，對不起。」那是她29歲的最後幾天。

首屆台科小姐 澳洲打工攢積蓄

許如君是霧眉師，家住台中。出事之後，父親許先生打開女兒手機，手機設密碼，但女兒心思單純，「就是她的生日，我一下子就解開。」手機像另一道密碼，他打開一個又一個檔案、對話框，發現女兒還交代要警方查哪些人。他知道女兒投資被騙，但不清楚細節，手機成了線索，他要替女兒討公道。他說，大家都稱他「許爸」，希望我們也以「許爸」稱他即可。

許如君從事霧眉僅約1年，她2017年才從澳洲帶著打工近4年存下的積蓄，滿懷希望回到台灣。她從小積極又優秀，許爸回憶：「她讀台中高工3年幾乎都拿獎學金，我給小孩的觀念是有一技之長，不要讀普通高中，除非你很厲害，不然找工作會碰壁。」上大學，許如君就讀技職體系第一名校的台灣科技大學，她先讀工業設計，後來轉室內設計系。大學期間，台科大舉辦第一屆台科先生小姐選拔，外型亮麗的許如君去參選，還當選台科小姐。

大學畢業後，她很快考上室內設計師證照，一路過關斬將。可惜，最後迎接她的，是令人絕望的低薪，許爸說，女兒月薪才2萬5,000元。許如君決定隻身赴澳洲打工，她從雪梨到伯斯，農場、超市都待過，工作之外她也進修房地產課程，又學美容芳療，經常辛苦替客人按摩。總之沒一刻閒著。

3年9個月後，她帶著辛苦存下的1、200萬元存款回到台灣，那是2017年8月，霧眉正夯，她花6萬元拜師學藝，學成參賽拿到第二名，開起霧眉工作室，隔年還當評審。她拚命工作，靠著霧眉，一年賺了約90萬元。一路的努力總算稍有成果。

邀訪龍潭礦廠 標榜穩定高利潤

她依然不敢閒下一分一秒，對房地產有興趣的她想考取地政士，去上了不少房地產課程，其中一位老師叫王派宏，是有十多年授課經驗的房地產資深名師，還邀學生一起投資，許如君很心動，但猶豫後沒出手。她也上投資理財課，許爸回憶：「她一直想趕快投資，增加收入。」

許如君碰上的，是被稱作「第二次台灣錢淹腳目」的大時代，這些年，全球大撒幣、加上前所未有的低利率，地球表面熱錢四竄，尤其竄往亞洲，包括台灣。上班族依舊低薪，股市卻在衝破萬點後一路創新高，年輕人瘋投資。

一起上投資課的同學告訴她，有個絕佳機會，是時下最吸睛的虛擬貨幣，「法尼」新創科技公司專門挖以太幣，在桃園龍潭設有礦廠。法尼標榜穩定的高紅利，公司規模又大，許如君參觀過礦廠後，決定投資。

那2年，虛擬貨幣的價格狂飆，比特幣在2017年從不到1,000美元，漲到1萬4,000美元，以太幣從8美元漲到700多美元，隔年1月更飆到1,100美元，漲勢如火箭。

住台中的Cindy是另一名法尼投資人，當初也是朋友邀她加入：「投資一台礦機要15萬，至少綁1年合約，1年內解約，全額退款但沒有紅利，1年後解約15萬元全退。」紅利若按月領，每月3％，1年下來獲利36％；若1年到期後一次領，則可領7萬5,000元，獲利50％。40多歲的Cindy不是剛出社會的年輕人，即使虛擬幣近年暴漲，這麼高的獲利仍令她半信半疑。

朋友帶她親自參觀龍潭的礦廠，「法尼每個月都會帶大家參觀礦場，台中區有遊覽車接送，參觀後再免費吃集團開的火鍋店。」法尼集團不只礦機，還投資多家實體餐飲店，從火鍋到咖啡店皆有。老闆叫田書旗，40來歲，瘦瘦的，衣著氣派講究，開名車，卻親切無架子，總是耐心向投資者解說。

礦廠頗具規模，一台台電腦努力挖礦，Cindy安心了。虛擬幣的交易需要經過龐雜的電腦運算（因此頗耗電），但透過區塊鏈技術，任何一台電腦只要裝上顯示卡，便能協助運算，俗稱挖礦，也能得到一點虛擬幣作為報酬。近年，以太幣的挖礦潮還帶動顯示卡的價格狂飆。

電腦編號貼名 擴廠取信投資人

Cindy仍謹慎，只投入15萬元，1年後果真拿到7萬5,000元紅利，她安心了，於是沒解約，不久還加碼，將幾十萬元積蓄都投進去。太大意嗎？不，她盯得可緊：「我也怕是詐騙啊，所以每個月都去龍潭看，去過10幾20次，有一次還認真去找我的礦機，法尼說每一台礦機（電腦）都有投資者的姓名、編號。」她慢慢尋找，果然找到自己那台礦機，上頭貼的姓名、編號完全相符。

讓Cindy更放心的是，法尼的挖礦規模越來越大，從一廠、二廠設到四廠，此外，每台礦機（電腦）原本僅安裝2張顯示卡，後來增至6張，以加速挖礦。法尼甚至規劃1年後上市上櫃，「我收到通知，以後的紅利都要預扣6％的稅。」她想既然預扣所得稅，當然是合法經營了。

Cindy與母親一起租屋，至今買不起房，一直想擁有屬於自己的房子。那幾十萬元她存了很久，打算當頭期款，可惜房價令她絕望，即使是台中市郊，「那幾年我一直在看房，想買20幾坪的舊公寓，但都要4、500萬元。」為了買房，她兼2份工作，每月可賺5、6萬元。

以前她將存款拿去買基金、投資型保單，總之不放銀行儲蓄，這時代的銀行利息低得跟空氣一樣毫無存在感。投資法尼後，趕上虛擬幣狂飆，獲利驚人，因此除了幾十萬元存款，她後來又去信貸45萬元，前前後後投入105萬元，「信貸利率4、5％，法尼的紅利高很多，所以我們裡面很多人都貸款來投資，划算，還有人拿房子貸款。」

聲稱周轉不來 解約剩7成本金

挖礦的高獲利，讓她的買房心願眼看就要成真，喜悅之下，她沒能察覺，自己正一步步踏入一張巨網。網的背後，是幾個長年啃血饅頭維生之人。

其實，虛擬幣經過2017年的狂飆，到了2018年卻情勢驟變，比特幣從1萬4,000美元暴跌到3,000多美元，以太幣更是從1,100美元跌到年底只剩100多美元。因此，2017年8月才開始挖礦的法尼，照理不可能一直獲利甚豐。

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