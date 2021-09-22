　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

許如君的大好人生，結束在剛滿30歲的隔天。

▲許如君的大好人生，結束在剛滿30歲的隔天。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

30歲生日隔天，許如君選擇離開人世。她投資遇上詐騙，在澳洲打工多年的存款付諸流水，還可能坐牢。

許如君不是唯一個案，在她離世前1年，1名年輕保全想投資卻被騙，也以同樣方式自盡。在這個被稱為史上第2次「台灣錢淹腳目」的時代，人人趕著投資，網路上處處是投資廣告、投資課程、投資社群，卻真假難辨，受害者遍地。

2019年6月8日，許如君在手機備忘錄貼上這樣的網購資訊：「在線購買Nembutal以獲得和平死亡⋯」網站在美國，Nembutal是用於動物安樂死的藥物。

2天後，她在備忘錄寫下「給家人的話」：「我不想自己的事情牽扯到家人⋯對這個社會環境充滿失望，很抑鬱看不到未來，我真的不知道可以怎麼做，對不起。」那是她29歲的最後幾天。

首屆台科小姐　澳洲打工攢積蓄

許如君是霧眉師，家住台中。出事之後，父親許先生打開女兒手機，手機設密碼，但女兒心思單純，「就是她的生日，我一下子就解開。」手機像另一道密碼，他打開一個又一個檔案、對話框，發現女兒還交代要警方查哪些人。他知道女兒投資被騙，但不清楚細節，手機成了線索，他要替女兒討公道。他說，大家都稱他「許爸」，希望我們也以「許爸」稱他即可。

許如君從事霧眉僅約1年，她2017年才從澳洲帶著打工近4年存下的積蓄，滿懷希望回到台灣。她從小積極又優秀，許爸回憶：「她讀台中高工3年幾乎都拿獎學金，我給小孩的觀念是有一技之長，不要讀普通高中，除非你很厲害，不然找工作會碰壁。」上大學，許如君就讀技職體系第一名校的台灣科技大學，她先讀工業設計，後來轉室內設計系。大學期間，台科大舉辦第一屆台科先生小姐選拔，外型亮麗的許如君去參選，還當選台科小姐。

大學畢業後，她很快考上室內設計師證照，一路過關斬將。可惜，最後迎接她的，是令人絕望的低薪，許爸說，女兒月薪才2萬5,000元。許如君決定隻身赴澳洲打工，她從雪梨到伯斯，農場、超市都待過，工作之外她也進修房地產課程，又學美容芳療，經常辛苦替客人按摩。總之沒一刻閒著。

3年9個月後，她帶著辛苦存下的1、200萬元存款回到台灣，那是2017年8月，霧眉正夯，她花6萬元拜師學藝，學成參賽拿到第二名，開起霧眉工作室，隔年還當評審。她拚命工作，靠著霧眉，一年賺了約90萬元。一路的努力總算稍有成果。

邀訪龍潭礦廠　標榜穩定高利潤

她依然不敢閒下一分一秒，對房地產有興趣的她想考取地政士，去上了不少房地產課程，其中一位老師叫王派宏，是有十多年授課經驗的房地產資深名師，還邀學生一起投資，許如君很心動，但猶豫後沒出手。她也上投資理財課，許爸回憶：「她一直想趕快投資，增加收入。」

許如君碰上的，是被稱作「第二次台灣錢淹腳目」的大時代，這些年，全球大撒幣、加上前所未有的低利率，地球表面熱錢四竄，尤其竄往亞洲，包括台灣。上班族依舊低薪，股市卻在衝破萬點後一路創新高，年輕人瘋投資。

一起上投資課的同學告訴她，有個絕佳機會，是時下最吸睛的虛擬貨幣，「法尼」新創科技公司專門挖以太幣，在桃園龍潭設有礦廠。法尼標榜穩定的高紅利，公司規模又大，許如君參觀過礦廠後，決定投資。

那2年，虛擬貨幣的價格狂飆，比特幣在2017年從不到1,000美元，漲到1萬4,000美元，以太幣從8美元漲到700多美元，隔年1月更飆到1,100美元，漲勢如火箭。

虛擬幣「以太幣」之示意形象，ETH為以太幣縮寫。

住台中的Cindy是另一名法尼投資人，當初也是朋友邀她加入：「投資一台礦機要15萬，至少綁1年合約，1年內解約，全額退款但沒有紅利，1年後解約15萬元全退。」紅利若按月領，每月3％，1年下來獲利36％；若1年到期後一次領，則可領7萬5,000元，獲利50％。40多歲的Cindy不是剛出社會的年輕人，即使虛擬幣近年暴漲，這麼高的獲利仍令她半信半疑。

朋友帶她親自參觀龍潭的礦廠，「法尼每個月都會帶大家參觀礦場，台中區有遊覽車接送，參觀後再免費吃集團開的火鍋店。」法尼集團不只礦機，還投資多家實體餐飲店，從火鍋到咖啡店皆有。老闆叫田書旗，40來歲，瘦瘦的，衣著氣派講究，開名車，卻親切無架子，總是耐心向投資者解說。

礦廠頗具規模，一台台電腦努力挖礦，Cindy安心了。虛擬幣的交易需要經過龐雜的電腦運算（因此頗耗電），但透過區塊鏈技術，任何一台電腦只要裝上顯示卡，便能協助運算，俗稱挖礦，也能得到一點虛擬幣作為報酬。近年，以太幣的挖礦潮還帶動顯示卡的價格狂飆。

電腦編號貼名　擴廠取信投資人

Cindy仍謹慎，只投入15萬元，1年後果真拿到7萬5,000元紅利，她安心了，於是沒解約，不久還加碼，將幾十萬元積蓄都投進去。太大意嗎？不，她盯得可緊：「我也怕是詐騙啊，所以每個月都去龍潭看，去過10幾20次，有一次還認真去找我的礦機，法尼說每一台礦機（電腦）都有投資者的姓名、編號。」她慢慢尋找，果然找到自己那台礦機，上頭貼的姓名、編號完全相符。

讓Cindy更放心的是，法尼的挖礦規模越來越大，從一廠、二廠設到四廠，此外，每台礦機（電腦）原本僅安裝2張顯示卡，後來增至6張，以加速挖礦。法尼甚至規劃1年後上市上櫃，「我收到通知，以後的紅利都要預扣6％的稅。」她想既然預扣所得稅，當然是合法經營了。

Cindy與母親一起租屋，至今買不起房，一直想擁有屬於自己的房子。那幾十萬元她存了很久，打算當頭期款，可惜房價令她絕望，即使是台中市郊，「那幾年我一直在看房，想買20幾坪的舊公寓，但都要4、500萬元。」為了買房，她兼2份工作，每月可賺5、6萬元。

以前她將存款拿去買基金、投資型保單，總之不放銀行儲蓄，這時代的銀行利息低得跟空氣一樣毫無存在感。投資法尼後，趕上虛擬幣狂飆，獲利驚人，因此除了幾十萬元存款，她後來又去信貸45萬元，前前後後投入105萬元，「信貸利率4、5％，法尼的紅利高很多，所以我們裡面很多人都貸款來投資，划算，還有人拿房子貸款。」

聲稱周轉不來　解約剩7成本金

挖礦的高獲利，讓她的買房心願眼看就要成真，喜悅之下，她沒能察覺，自己正一步步踏入一張巨網。網的背後，是幾個長年啃血饅頭維生之人。

其實，虛擬幣經過2017年的狂飆，到了2018年卻情勢驟變，比特幣從1萬4,000美元暴跌到3,000多美元，以太幣更是從1,100美元跌到年底只剩100多美元。因此，2017年8月才開始挖礦的法尼，照理不可能一直獲利甚豐。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會

安心專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙
【虛擬的夢2】房地產名師與超級黃金幣一一現形　她崩潰陷入絕望
【虛擬的夢3】投資人家破人亡　16億被藏到哪沒人知道

 

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
數位五倍券今開放登記　3大綁定方式、常見5QA一次看懂
連千毅正宮難得火辣現身！　細肩帶「超兇半球」全露
新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊
龍劭華今告別式　「數千萬遺產」留妻小　
快訊／中秋烤肉10人大亂鬥！揮刀砍、開車撞釀4傷　1人手指險
數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看　回饋最狂拿800元
何妤玟認了分手大隸！　「情斷原因曝光」錄YouTube說溜嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

快訊／中秋烤肉10人大亂鬥！揮刀砍、開車撞釀4傷　1人手指險斷

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白：他住附近

中秋烤肉10人大亂鬥　開車衝撞、互砍險斷指釀4傷

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

瑞麟美而美董事長首度曝光！　老婦怒控他「害我老公抑鬰死」

高雄咖啡廳竟藏「辣妹摸摸茶」　阿公級男客 褲子脫了警察就進來

剝皮對話曝！　工程師控「D奶直播主」色誘斗內百萬被狠甩

最慘工程師！抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

重慶24層樓6連棟、沒電梯崩潰　外送員揭設計巧思：通道很方便

外送途中見「狗勾情侶」擋路恩愛 他碎念一句...差點遭男方拖下車

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

快訊／中秋烤肉10人大亂鬥！揮刀砍、開車撞釀4傷　1人手指險斷

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白：他住附近

中秋烤肉10人大亂鬥　開車衝撞、互砍險斷指釀4傷

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

瑞麟美而美董事長首度曝光！　老婦怒控他「害我老公抑鬰死」

高雄咖啡廳竟藏「辣妹摸摸茶」　阿公級男客 褲子脫了警察就進來

剝皮對話曝！　工程師控「D奶直播主」色誘斗內百萬被狠甩

最慘工程師！抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

再等8天！凱菲屋Buffet服務10／1重啟　150道現做料理吃到飽

張育成清壘三壘安又美技連發　印地安人4比1勝皇家

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

金鐘視帝龍劭華人生落幕　眾星友追思會送最後一程　

連假4亂象曝　醫提醒這點：也許犧牲的是家人生命

少子化預算大增132億元　明年育兒津貼每月5000元

道奇名人堂傳奇教頭拉索達遺孀辭世　享耆壽91歲

連千毅正宮難得火辣現身！細肩帶「超兇半球全露」生2兒還有筷子腿

1個月整形3次！26歲妹為圓AV夢慘死手術台　密醫母女檔落網

男星復合辣妹女友「沙發照露餡」！野外曖昧互攝女星…曝分合內幕

30年長草廢墟冒白煙居民毛毛的　里長驚見5個月孕婦過「原始生活」

社會熱門新聞

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

工程師抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

即／高雄螺絲工廠油坑竄火舌！警消出動40人搶救

林口鐵皮屋中秋夜大火！連燒3間廠房

半罩男騎黃牌重機疑滑手機　撞電線桿慘死

新莊夜半火燒車　租車業者：懷疑遭挾怨縱火

敞篷車北宜「吃線撞重機」！2人遭撞噴飛

快訊／中秋烤肉大亂鬥釀4傷　1人手指險斷

最強停車「1顆星卡2樹間」影曝！酒駕男載妹撞了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

《女大》小凱老師YT突遭下架　藍心湄舉動被推爆

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

22明星中秋晚會合唱…挨酸「大型假唱現場」

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面