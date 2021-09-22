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新北高工創新技職教育計畫　前進亞運成就每一個孩子

▲新北高工創新技職教育計畫 前進亞運成就每一個孩子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北高工創新技職教育計畫，前進亞運成就每一個孩子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前因為疫情全國停課不停學，新北高工為不間斷學生訓練，暑假防疫期間運用視訊教學方式、降級後更利用晚間在武術格鬥學院加強訓練，終於開花結果，在今年8月29日全國泰拳運動錦標賽中，學生阿哲（化名）獲得金牌並取得國手資格，將在9月底由泰拳總會採錄影繳件方式報名參加國際賽事，為國爭光。

「特別感謝學校找來何孟霖教練專業的訓練，才能讓我在泰拳運動上有自信，更開心可以奪牌取得國手資格」阿哲說，學校針對高關懷學生辦理「前進亞運-成就每一個孩子」創新教育計畫，讓他可以接觸到泰拳運動，他希望如果2024年泰拳運動可以進入到巴黎奧運會，成為正式的奧運比賽，他會盡力竭盡心力爭取成為國家代表隊前往參賽，期望為我國奪下獎牌。

▲新北高工創新技職教育計畫 前進亞運成就每一個孩子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲阿哲在何孟霖教練固定的陪伴與鼓勵下，順利獲得金牌取得國手資格。

阿哲在何孟霖教練固定的陪伴與鼓勵下，慢慢嘗試尋找人生的方向，生活各方面也開始學會多思考，這次順利獲得金牌取得國手資格，何教練亦獲得最佳指導總教練獎；共同參與創新教育計畫的鳳鳴國中學生亦獲得4項目金牌，9月底所有金牌選手將由泰拳總會採錄影繳件方式報名參加國際賽事，期待學子們能再接再勵獲得國際獎牌，為人生累積自信的墊腳石。

新北高工校長林清南表示，近幾年學校戮力推動旗艦計畫、創新教育加速器與頂尖群科等各項計畫，引領學生於工商科技藝競賽、專題製作競賽、全國技能競賽與國際技能競賽等屢創佳績，今年更大放異彩，各科系都有選手進入全國技能競賽分區賽；還有選手代表我國參加網頁設計類俄羅斯青少年國際技能邀請賽榮獲第一名，以及參加亞洲技能競賽（1金1銀1銅）。

另外，學校與國紹泌尿科學教育基金會合作，規劃進階線上輔導知能提升計畫，邀約長期關懷青少年發展，並對反毒預防政策兼具理論與實務的李宗憲博士，自9月23日起，連續6周進行一系列《青少年輔導志工團體輔導培訓課》，透過課程能提升與青少年對話的能力，建立自己的輔導策略架構，並藉由活動設計與帶領，對青少年進行輔導預防工作。

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