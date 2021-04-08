搏命養家！9歲泰拳小霸王「受傷不敢說」　媽媽就靠他還債

▲9歲泰拳選手蓬帕塔拉（Pornpattara "Tata" Peachaura）靠著比賽獎金養家糊口。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國9歲泰拳選手塔塔（Pornpattara "Tata" Peachaura）靠著比賽獎金養家糊口，替母親還債，即使在擂台上受傷，也會忍痛苦撐，直到下場後才和母親說。他如今迫切希望再度出賽，因為各大運動賽事都因防疫規定被迫暫停，至今已經5個多月，全家生計陷入困頓。

《路透社》等外媒報導，塔塔與媽媽、16歲姊姊蓬瑞皮（Poomrapee）同住，後者也是泰拳國家青年隊選手。他將比賽贏來的獎金與小費全都交給母親，「我很自豪成為一名拳擊手，並且賺錢給媽媽。媽媽說，如果我像姊姊一樣繼續打拳擊，有一天能夠買新房子和汽車給她，還能為她賺更多錢」。

泰國去年爆發第二波疫情後，政府宣布禁止大型集會，許多運動賽事也因此暫停。蓬帕塔拉最後一場比賽是去年10月，「我不能打拳擊，也沒有練習，只能幫媽媽賣東西」。

▲蓬帕塔拉和媽媽（上圖）以及同為泰拳選手的姊姊（下圖右）同住。（圖／路透）

40歲母親瑟里（Sureeporn Eimpong）表示，塔塔不僅可以養活全家，甚至協助還清債務，而且總是把獎金全部交出，偶爾才會要一點零用錢買玩具。她坦言，每次看見兒子受傷都很心疼，「我知道他在擂台上就受傷了，但他總是試圖隱瞞，之後才會跟我說」。

雖然曾經發生13歲泰拳選手在擂台上被擊倒、腦出血死亡的案例，瑟里卻認為，孩子們受訓時都會學習如何保護自己，「兒童格鬥沒有太多受傷案例，我對於這個體制很有信心」。她的收入僅能糊口，因此非常期待兒子在拳壇發光發熱，成為職業選手，帶領全家脫離貧窮。

▲在泰國，兒童拳擊與成人拳擊一樣受歡迎，不僅比賽盛行，節慶與廟會上也可看到。（圖／路透）

泰國兒童拳擊與成人拳擊一樣盛行，不但時常舉行比賽，在慶典和廟會上也可看見，而孩童參賽的唯一條件是父母同意；另據泰國職業拳擊協會數據，該國大約有30萬名15歲以下的拳擊手。雖然曾有議員試圖立法，禁止12歲以下兒童投入此運動，但卻因太受歡迎、背後挾帶巨大利益而面臨強烈反彈，最後草案未能通過。

瑪希敦大學（Mahidol University）學者阿迪薩克（Adisak Plitponkarnpim）參與一項醫學研究，分析250名兒童拳擊手的腦部狀況。團隊根據掃描檢查結果指出「拳擊會造成腦部損傷」，因為一些孩子的腦部發生嚴重破壞，甚至可能影響發育和智力，此情況在較年長的選手身上也可發現。他呼籲家長捫心自問，讓年幼子女站上擂台賺錢，「究竟想要從孩子身上獲得什麼？」

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