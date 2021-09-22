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丹麥「66萬劑」嬌生疫苗放到長灰塵　學者痛批：不道德

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲丹麥的66萬劑嬌生疫苗，放到都已經長灰塵。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

全國完整接種疫苗人口已達74%的丹麥，成為歐盟第一個取消所有防疫限制，連口罩都可以不用戴的國家，但是現在卻發現還有66萬劑的嬌生疫苗庫存，竟然放到長灰塵，讓自家學者都痛批不道德。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，雖然丹麥目前有66萬劑的嬌生疫苗庫存，但是這個疫苗在斯堪地那維亞國家，幾乎沒有未來。

與其他疫苗不同的是，嬌生疫苗從未參加過丹麥的疫苗全面接種計畫，只有4.6萬人透過自願接種方案，接種嬌生疫苗，但這個方案現在已經結束。

丹麥至少接種過1劑人口已達74%，這也代表推廣疫苗的速度已經放緩，不論是第1或第2劑的需求都已經大減。

▲▼丹麥解封。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥2劑疫苗覆蓋率超過7成，是全歐盟第一個完全取消防疫措施的國家。（圖／達志影像／美聯社）

哥本哈根大學全球衛生教授康拉德森（Flemming Konradsen）對於這個現象表示，「無法理解」。同一所大學的免疫學克里斯汀森教授（Jan Pravsgaard Christensen）也說，「沒有理由把這些疫苗留在丹麥」。

康拉德森補充說，唯一保留嬌生疫苗的理由，就是為療養院免疫力較低的居民，作為第3劑的補充劑，不過就算是補充第3劑，最有可能的也是先前接種的輝瑞或莫德納疫苗。

克里斯汀森說，雖然有備用疫苗是件好事，但是丹麥跟其他歐盟國家在討論第3劑，是一件不道德的事，因為還有很多低收入國家，仍在為了第1劑疫苗覆蓋率努力中。

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