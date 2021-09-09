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BNT將開打！台大醫斷言「1件事」必發生：有3症狀快就醫

▲▼學生將可接種BNT。（圖／記者湯興漢攝）

▲學生將可接種BNT。（圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／台北報導

23日起，學生即將接種BNT疫苗！台大小兒感染科醫師李秉穎今斷言，屆時校園接種必然會出現「暈針」，還可能會被誇大，也強調若打完疫苗後有3類狀況，可能是心肌炎，要盡速就醫。

全國國中、高中、五專前三年及今年9月1日前滿12歲國小學生，23日起可以在校園內集中接種BNT疫苗。李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時指出，屆時校園集中接種，一定會出現「暈針」，有的時候還會誇大。

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李秉穎進一步說明，暈針是一種怕打針的心理反應，有時候會全身冒汗、呼吸急促，甚至會有快休克的樣子，但實際上只是過度換氣症候群，提醒學生應放鬆心情接種。

▲BNT。（圖／食藥署提供）

▲BNT。（圖／食藥署提供）

此外，李秉穎提到，接種BNT疫苗也有可能產生過敏性休克，機率約百萬分之5，風險比一般蛋白疫苗高出5倍，因此打疫苗時要有醫護人員在場，打完疫苗後一定要休息觀察30分鐘。

接種BNT還可能會產生心肌炎等副作用，「這個是一個沒有辦法避免的」，李秉穎分享，英國因為擔心打完疫苗後會發生副作用心肌炎，就建議青少年不要接種mRNA疫苗，不過他直言「我個人是覺得英國的看法不一定很正確」，因為英國是用確診新冠肺炎的死亡率與心肌炎相比，但青少年的新冠死亡率卻不會比心肌炎低多少，也應該要考慮青少年染疫後的傳染力與後遺症。

要特別注意的是，李秉穎說明，根據美國資料，心肌炎多發生在30歲以下男性，尤其又以12至17歲的族群最高，因此他強調，打完疫苗後一週甚至到一個月內，若有胸痛、呼吸急促、心臟亂跳／心悸等徵兆，有可能就是心肌炎，應盡速就醫檢查。

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