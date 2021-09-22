BNT正式開打！桃園達97%學生施打　正妹高中生打完嗨喊：心情超好

▲BNT全台第一針打了！桃園女高中生神情超淡定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

BNT疫苗今(22日)正式開打，首波接種族群鎖定12歲到18歲的學生，而桃園大園高中目前也正在進行施打作業。對此，大園國際高中校長朱元隆表示，今天總共1427名高中生打BNT疫苗，桃園總共有95%的人在學校打，覆蓋率相當高。

朱元隆受訪表示，今天總計有1427名高中生打BNT疫苗，桃園總共有95%的人在學校打，加上在診所施打，比例高達97%。此外，稍早現場也出現一個小插曲，上午一年級的新生，因為習慣性暈針，所以推著輪椅離開，但目前身體狀況良好，與BNT疫苗的不良反應無關。

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另外，全台首位接種BNT疫苗的學生也落在大園高中，是一名國際高中西班牙語系一年一班的徐姓女學生，長相甜美的她全程淡定完成接種，而接種完疫苗後，徐女也坦言「感到很安心！」至於其他學生則難掩緊張情緒，擔心施打後的副作用，或是當下的疼痛感，不過接種完後都表示相當開心。

此外，針對國中生、高中生的接種，桃園市府除了做衛教之外，一些疫苗接種的注意事項之外，如果有身體不適，可以請疫苗假一到三天，不算曠課，市長鄭文燦也請教育局通知各學校，學生有不適都可以請疫苗假，不過要請家長在家裡照顧孩子。