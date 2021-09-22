快訊／BNT全台第一針打了！桃園女高中生露手臂　神情超淡定

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

BNT疫苗今(22日)正式開打，首波接種族群鎖定12歲到18歲的學生，稍早全台第一針也落在桃園大園高中，全台首位接種BNT的是一名女高中生，現場眾多媒體湧上圍拍，但女高中生仍然神情淡定、露出手臂施打疫苗，整個過程短短幾秒即完成。

▲桃園徐姓女高中生成為全台BNT疫苗第一針。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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校方表示，首位接種BNT疫苗的是國際高中西班牙語系一年一班的徐姓女學生；徐姓女學生在接種疫苗後簡短接受媒體採訪，表示自己座號是6號，但因現場排序變成第一個接種，沒想過會成為「BNT全台第一針」，對此感到很驚訝，而接種完疫苗後，徐女也坦言「感到很安心！」

針對BNT疫苗施打，桃園市長鄭文燦表示，只要年齡介於12至18歲區間的，都會安排接種，估計共有13萬3000人，其中95%選擇在學校接種，2%選擇在醫療院所接種，另外有3%是因為體質或其他因素沒有接種，那目前接種意願桃園市是全國第一名，高達97%。

鄭文燦認為，BNT疫苗安全又有效，是目前各類品牌當中開放青少年接種的，希望能夠把人口的覆蓋率提高，可以讓社會慢慢朝向集體免疫的方向，目前整個台灣的疫苗接種的人口覆蓋率大約到達50%，「我想在10月底以前應該會過6成5以上，目前在中秋節過後一共有5個疫苗接種計畫，疫苗類型也很多，包括AZ的第一劑、莫德納的第二劑，包括BNT的第一劑，也包括高端的第二劑，總加起來我們在10月5號之前，大概會接種到達33萬人。」

▲桃園大園高中接種現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對國中生、高中生的接種，桃園市府除了做衛教之外，一些疫苗接種的注意事項之外，如果有身體不適，可以請疫苗假一到三天，不算曠課，鄭文燦也請教育局通知各學校，學生有不適都可以請疫苗假，不過要請家長在家裡照顧孩子。

鄭文燦表示，每個學校會找不同的醫院或診所來接種，所以要配合這個接種的時間，也配合學校作息的時間，市府有將時間錯開，大概兩個星期左右，主要的學校都會打完，「那當然我要特別謝謝鴻海的創辦人郭台銘先生、謝謝台積電、謝謝慈濟基金會，那三個單位跟政府分工合作，完成了這次BNT疫苗的採購，那也完成了這些相關的一些準備工作，那我想從現在到年底，陸續都會來1500萬劑的BNT疫苗，我相信對於台灣的防疫會有很大的幫助，也會提升我們的疫苗人口覆蓋率。」

▼桃園市長鄭文燦關心BNT疫苗施打狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）