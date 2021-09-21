台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

▲原PO發現，當女生的成就比另一半高時，就會提出分手。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友看了《台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼》報導後心有戚戚焉，發現很多情侶原本在同校或是同公司，但只要女方考上好學校或是更好的公司，留下的男方幾乎很快就會被分手，但如果性別對調，反而是感情增溫，貼文一出，引起網友們熱議。

原PO在PTT發文，這幾年觀察到一個現象，很多情侶原本在差不多的學校或是公司正常交往，但只要女方考到更好的學校，或是進到更好的公司，「被留下來的男生幾乎都會被很快分手」，如果是男方的成就比較高，感情卻是不減反增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，「條件好的女生，寧可單身也不嫁給較低等」，但男生就不會這樣想，不明白為何會有這樣的現象，「有辦法調整嗎？不是已經漸漸男女平等嗎？」

▲網友們表示，現實就是這麼殘酷。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示「這就是慕強擇偶」，「不爭氣的台男本來就該被淘汰啊」、「就是幕強沒錯啊，最少也要有某個讓女人覺得你很厲害的點，薪水又輸又沒女人佩服的地方，就是馬上瞧不起你出局」、「通常擇偶上，女人會挑更優秀的」、「很正常啊，我堂哥當警察供養女友考國考，一考上沒多久就掰了，真人真事」、「我不會說這是錯的，因為這是長期演化的結果」。

不過也有人指出，「不一定，也看過結婚的，但就很少數」、「不一定啦，只是不愛的藉口」、「時代不同了，現在女人養男人的也不少見」、「怎麼不說男生有錢會養小三」、「明明現實生活一堆有了成就，就拋棄一起吃苦的老婆，但這就是人性，男女都一樣啦」。