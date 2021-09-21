　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

▲▼賞巴掌,憤怒,生氣,分手,吵架,打架。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO發現，當女生的成就比另一半高時，就會提出分手。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友看了《台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼》報導後心有戚戚焉，發現很多情侶原本在同校或是同公司，但只要女方考上好學校或是更好的公司，留下的男方幾乎很快就會被分手，但如果性別對調，反而是感情增溫，貼文一出，引起網友們熱議。

原PO在PTT發文，這幾年觀察到一個現象，很多情侶原本在差不多的學校或是公司正常交往，但只要女方考到更好的學校，或是進到更好的公司，「被留下來的男生幾乎都會被很快分手」，如果是男方的成就比較高，感情卻是不減反增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，「條件好的女生，寧可單身也不嫁給較低等」，但男生就不會這樣想，不明白為何會有這樣的現象，「有辦法調整嗎？不是已經漸漸男女平等嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們表示，現實就是這麼殘酷。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示「這就是慕強擇偶」，「不爭氣的台男本來就該被淘汰啊」、「就是幕強沒錯啊，最少也要有某個讓女人覺得你很厲害的點，薪水又輸又沒女人佩服的地方，就是馬上瞧不起你出局」、「通常擇偶上，女人會挑更優秀的」、「很正常啊，我堂哥當警察供養女友考國考，一考上沒多久就掰了，真人真事」、「我不會說這是錯的，因為這是長期演化的結果」。

不過也有人指出，「不一定，也看過結婚的，但就很少數」、「不一定啦，只是不愛的藉口」、「時代不同了，現在女人養男人的也不少見」、「怎麼不說男生有錢會養小三」、「明明現實生活一堆有了成就，就拋棄一起吃苦的老婆，但這就是人性，男女都一樣啦」。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕曝：不能免費送
前男友變同居繼父！　她崩潰揭「被親媽綠」內幕
雞翅1隻賣40被罵貴　金剛小嫻直播哽咽哭了！
連生8胎「全是兒子」！　辣媽羞曝1秘訣
收假悲劇！準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

校園接種BNT疫苗　雙北等5縣市明天率先開打

夾自助餐結帳「被老闆娘翻菜」他不爽！　老司機揭：看過藏雞腿的

高中生書包塞爆「1個不夠用」　她見1現象嚇到！網嘆：從小練重訓

遭疑對大陸、紐西蘭態度雙標　陳吉仲再開嗆：嚴重無知

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

中秋拜月老最靈！單身男女塞爆樂成宮月老殿　求求老天給我愛　

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕水很深：不能免費送

快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

校園接種BNT疫苗　雙北等5縣市明天率先開打

夾自助餐結帳「被老闆娘翻菜」他不爽！　老司機揭：看過藏雞腿的

高中生書包塞爆「1個不夠用」　她見1現象嚇到！網嘆：從小練重訓

遭疑對大陸、紐西蘭態度雙標　陳吉仲再開嗆：嚴重無知

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

中秋拜月老最靈！單身男女塞爆樂成宮月老殿　求求老天給我愛　

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

澳洲無尾熊3年銳減三分之一　新南威爾斯2050年最後通牒

說好散步變打針！　柴犬到醫院秒變臉...「癱地裝死」轉頭鬧脾氣

頂溪盲人飼主秋節「站街角賣口香糖」　12歲臘腸乖躺暖心相伴

上月才聊「終於有機會合作」　胡宇威悼龍劭華曝遺憾

日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

助總誇小學弟吉力吉撈　觀察細膩握短棒：至少有3成打擊率

高師大男生酒駕被捕！曾是知名高中籃球隊長　酒吧還打卡：喝起來

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

騎黃牌重機遊花蓮！新北男「自撞路燈」頭部重創…送醫搶救亡

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

第二劑莫德納9/28配送「2大族群可接種」

桃園5000變1萬2　好事成雙券外地人也可抽獎

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

染疫留英女學生台南足跡曝

不適合同居6對星座CP！「這2人脾氣太硬」只想等對方道歉

中秋節「10禁忌」曝！吃這種月餅慘了

快訊／國家警報大響　12縣市豪、大雨特報「雷雨炸南台灣」

更多熱門

相關新聞

筆電「堅持外接滑鼠」是老人？她被現況衝擊

筆電「堅持外接滑鼠」是老人？她被現況衝擊

筆記型電腦攜帶方便，已成許多上班族、學生必備工具，便利的觸控面板，也讓許多人越來越少使用滑鼠。有人就在網路發文問，「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」引起網友熱議，有人表示，筆電沒滑鼠我就不會用了，也有人提到，MacBook觸控好用到我從來沒買過藍芽滑鼠。

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

中秋連假買燒烤攤！高雄妹怒了「老闆竟收1600」

中秋連假買燒烤攤！高雄妹怒了「老闆竟收1600」

台灣釋迦、蓮霧滯銷「全進國軍肚子？」老鳥揭真相：不可能

台灣釋迦、蓮霧滯銷「全進國軍肚子？」老鳥揭真相：不可能

買筆電重感覺！　接體大師兄遇到他決定掏錢

買筆電重感覺！　接體大師兄遇到他決定掏錢

關鍵字：

情侶戀愛PTT上進心

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面