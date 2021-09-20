被拒自費驗抗體！禾馨批北市府瀆職　釣出衛生局長親回：盼中央開放





▲林思宏PO文質疑北市府，釣出台北市衛生局長黃世傑親自回應。（圖／翻攝自林思宏醫師臉書，下同）

記者袁茵／台北報導

網紅「四叉貓」自費檢驗抗體惹議，由於禾馨診所未報請北市衛生局核可就向民眾收費，因此將要被開罰。禾馨醫療營運長林思宏20日於臉書質疑台北市政府瀆職，引來台北市衛生局長黃世傑親自回應，北市尚未開放一般民眾自費檢查，希望中央9月22日討論出指引並開放，衛生局才可以核可。

林思宏20日於臉書提及，根據《醫療法》第21條，地方政府是自費金額 「核定權」，不是檢驗「核准權」，「禾馨的慧智醫事檢驗所是合格SARS CoV-2抗體檢驗單位，用的也是台灣FDA EUA授權核可試劑，當然可以做檢驗。」

林思宏表示，禾馨各院所於6月9日就送台北市政府核定金額，所屬慧智醫事檢驗所也曾在7月7日再送過一次北市府核定金額，但台北市政府用一些奇怪理由推託，「應該是北市府瀆職才對！反正重點北市府就是想罰款，那也沒關係，但罰款後是不是能夠快速核定自費檢驗金額，這就看北市府的智慧了。」

面對林思宏發文，黃世傑20日晚間於該篇文章下方留言，目前北市在這117家指定機構內有17家，只能接公費專案，例如疫調需要病人的抗體檢驗，尚未開放一般民眾自費檢查，北榮也曾經申請自費檢驗，但是沒有通過，「希望9月22日中央討論出指引並開放，屆時衛生局才可能核可。」