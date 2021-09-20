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斷捨離又變囤積雜物！7招教你快速清光：不要的東西都是前男友

▲▼斷捨離，雜物。（圖／pixabay）

▲很多人斷捨離之後的物品，不知道怎麼處理，又變成一堆另類雜物。（示意圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

疫情或連假期間，不少人會把握空擋在家整理；不過很多人在斷捨離之後，那些淘汰的物品堆在角落，又形成「另類雜物」，收納達人廖心筠在粉專分享觀念，提到「你不要的東西都是你的前男友」，請用最快速度清出你家，也「不要在乎他的下落」、「他被誰帶走跟誰在一起都跟你無關了」，並分享幾個快速把物品送出的方法，讓粉絲也大讚「超實用」！

廖心筠長期在個人臉書粉專分享關於收納、整理方法，曾出版過相關書籍《收納幸福到你家》、《從家開始的美好人生整理》，也經常在直播推廣「斷捨離」的各種撇步。而她近日也分享幾個觀念，包括斷捨離後的物品變成「另類雜物」堆在角落的處理方法。（以下摘自「收納幸福-廖心筠」整理）

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1、你不要的東西都是你前男友

請用最快速度清出你家，既然你要跟他分手了，就不要在乎他的下落，他被誰帶走跟誰在一起都跟你無關了。

2、送掉的東西被人轉賣怎麼辦？

我知道你是想做善事，但如果很不幸被有心人拿去賣，難免覺得不爽。但換個角度想，他有辦法把你的東西賣掉他也是很有本事，重點是他貧窮到要賣你東西維生，你也是救了一個人，你是他貴人。

3、請用「福袋」的概念贈送斷捨離的物品

不要花時間在你不想要的物品上，這些不要的東西，千萬別一個個拍，直接全部攤在地上拍一張團體照，一起送出就好，得到那個人若有不需要的，就把再轉送的工作交給他自己負責。

4、善用當地社團

你們居住所在地的臉書社團，例如台中人社團、松山區社團⋯等等。這樣的社團送大東西很方便，例如家電、家具、大型玩具等等，同一地區，請需要的人自己來搬，自取速度超快。貼文時最好註明「需用貨車載」、「需走樓梯自己搬」、「需要壯丁2位」等等，符合條件的人能馬上媒合減少很多麻煩。

5、贈物社團

廖心筠提到，自己很多物資都會在「分享愛免費結緣」、「Taiwan Give」這2個社團送出，送出的速度非常快，若是要寄送，她會限定對方要馬上轉帳運費60元，然後馬上用超商店到店寄給他。收到轉帳後，她會打包好物品，在手機7-11 open point 上直接輸入對方資料後，拿到7-11掃描QR扣列印出寄件貼紙就可以了。

6、吃不完的食物

很多單位或劇組多訂的飲料和便當，放著也是浪費，就會透過臉書「剩食終結者」社團請需要的人去拿。所有吃不完的、買錯的，都有人幫你吃，不管是你家醃過多的醬菜，拜拜買太多的食品，婆婆給的蔬菜太多，沖泡類泡不完吃不完等等，任何你多餘的食物，這裡都能幫你送出。不浪費食物的感覺真的很好。

7、擅用贈物網

她推薦使用「GC贈物網」的APP，直接把物品PO上去，很快就會有人索取。可以用面交、便利商店、i郵箱、貨運，很多方式寄給對方，就算是「過期的化妝品」也可以送。她也分享，這個贈物網上有很多因為贈物而產生的故事，讓人看了非常感動，前幾天她就偶然看到有人提到她的名字，看了非常開心。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲收納、斷捨離讓人得到力量。（示意圖／unsplash）

廖心筠說，「很高興這些因為斷捨離得到力量，透過把東西贈送出去，幫助別人後得到支持，進而讓自己擺脫負能量以外，還成為能夠鼓舞對方的人，真的好感動。」、「總之，送東西一開始感覺很猶豫，但當你開始送，你真的會愛上這種暢快感。比起捨不得而懊惱的情感，因為送掉而清爽的成就感更讓我著迷。」

粉絲看了也紛紛留言回應「真的！！送完或寄出捐贈後，心裡無比開心！！」、「謝謝老師的彙整，太感謝了」、「對，分開送很累，要集中。不然進度常卡住。沒有照老師的話執行，聽了也無用」

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