母12間房堆滿雜物！女兒1周「斷捨離170袋垃圾」　最猛對比曝光

▲日本一名老婦因囤物成癮，導致家中12間房堆滿雜物。（圖／翻攝自YouTube／BSAsahi）

實習記者高琳景／綜合報導

居家空間太過狹小，加上東西又捨不得丟，常常導致屋內太過零亂的狀態發生。日本一名老婦人因為喜歡囤積物品，導致家中已變寸步難行的地步，而近日她的女兒決定委託日本節目來幫忙，房屋前後對比照曝光後，也引發不少熱議。

根據《香港01》報導，日本一名8旬老婦因為喜歡囤積物品的關係，幾乎把家中12間房全部堆滿。最終，女兒看不下去決定清理房子，並委託日本節目「ウチ、“断捨離”しました！」前來幫忙。

▲現場凌亂程度，被節目組直呼「這是史上最強的家」。（圖／翻攝自YouTube／BSAsahi）

從影片中可見，節目組到現場時，被凌亂的房間嚇到直呼「這是史上最強的家！」原來，屋主是一對80多歲的老夫婦，由於老婦人囤積東西成癮，很喜歡在家中放不必要的雜物，而家人也一直遷就著她，才會導致屋內12間房間均呈現塞滿的狀況。

但後來因為老伯伯身體不好的關係，二女兒決定搬回家來就近照顧。原本居住的大屋已空置一年半，加上父親希望能回來住，因此二女兒才決心清理屋內的雜物，於是便投稿給節目組希望能得到幫助。

據了解，老婦人因為囤物成癮的關係，因此和大女兒決裂不相往來。但二女兒還是希望她能擺脫心魔，認清哪些是真正重要的東西，經過長達一星期的斷捨離過程後，總共清出170袋的垃圾，才讓房子重回原本的樣貌。

▼最終房屋在整理過後，已重回當初的樣貌。（圖／翻攝自YouTube／BSAsahi）