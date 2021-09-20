310人昨日就可「偷跑預約BNT」！莊人祥：系統維修出現漏洞

記者黃凱翊／綜合報導

第九輪BNT今開始預約，9/17中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種第一劑，但有民眾發現，昨（19）晚就可在預約平台上搶先預約BNT，但在今日又被告知需重新預約。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，由於系統定時維修出現漏洞，已通知民眾須重新修改預約登記。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥表示，為了今早開放第九輪BNT疫苗預約施打，所以在昨日進行定期維修，在維修當下有300多人進到系統裡預約，發現此狀況後立即請客服通知，請他們等到今日10點開放預約後，再重新預約一次，直到10時20分，已有228人更改預約。

另外也有民眾反應，今早預約登記BNT疫苗時，明明接種時間可到10/2，但系統上卻只顯示到9/29，對此莊人祥表示，由於第九輪有兩種疫苗同時開打，因此雖然公告從9/25到10/2開放接種，但各縣市可以自行調控此兩款疫苗可接種時間，因此某些縣市在不同的疫苗接種時間會和指揮中心規範時間有出入，但都是在中央預定地範圍內，民眾只要在各縣市預定的時間內進行預約登記都沒問題。

第九輪符合BNT預約資格對象為18至22歲、所有65歲以上，以及第九類40歲以上，且9月17日中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑，共計91萬0184人。9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種，間隔滿4週以上民眾，可預約接種高端疫苗第二劑，共計65萬2833人。

陳時中今表示，根據最新統計，BNT醫院登記有90萬6086人，早上已經預約52萬2678人，高端意願登記65萬2833人，已經預約28萬2652人。