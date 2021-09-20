桃勤20多歲女Delta基因定序出爐！和土耳其境外個案是「同源病毒」

記者趙于婷／台北報導

桃園15日新增一例本土個案（案16213），是桃勤公司20多歲女員工，因工作需求快篩陽性，經醫院PCR採檢確診，目前經基因定序確定感染Delta。指揮官陳時中今表示，基因定序出來，和假設感染者基因定序非常類似。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，針對該名清潔人員，有回溯8/29～9/12的41個航班，發現有2位境外移入確診，經過基因定序比對，有高度相似，其中一位是案16176，是土耳其境外移入個案，調查發現，該名清潔人員有到該航班消毒清潔，但當時全機乘客和機組員都已經離開飛機，所以可能是有環境上的間接接觸。

羅一鈞說，目前認定兩人是同源病毒，可能互為傳染源，兩人可能也有共通的感染來源，所以也不一定是互相傳染，因為兩人並沒有面對面接觸，所以只能推論應該是案16213去消毒時感染。

另外，羅一鈞也提到，該航班中有11位屬於過境不入境的機組員和乘客，所以並沒有做過唾液篩檢，因此也不能排除其中是否有同源感染來源，不過透過監視器可看見，該名清潔人員登機消毒，防護裝備都是符合規定，並沒有違反規定情況，接下來會針對消毒人員防護裝備做討論，看是否能提升規格和穿脫時的確實度。