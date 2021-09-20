不甩市府開罰！四叉貓過37天2度驗「高端抗體」：將接種第二劑

▲四叉貓將進行第2次高端第一劑抗體檢驗。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



記者黃可昀／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）月初去北市禾馨診所自費驗血清抗體，結果顯示高端疫苗確實能產生抗體，但「數值偏低」，對此指揮中心回應，每種疫苗都要等施打完2劑再來看才準。不過四叉貓今天仍預約了29日再度去驗抗體，接著隔天30日接種第二劑高端。

四叉貓在臉書表示，他29日會去禾馨第二次抽血驗抗體，「這是高端疫苗第一劑施打37天後去驗抗體」，同時也完成了30日高端疫苗第二劑預約，計畫等第二劑接種滿2周後（10月15日）會去第三次抽血，驗看看打完2劑高端後抗體是否提高。

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此外，由於國內目前尚未開放民眾自費驗抗體，北市府認定禾馨未經核准授權就收費做檢測，已經違反了醫療法，將開出最高25萬的罰鍰。四叉貓指出，「禾馨不畏台北市政府的無理開罰，目前一樣有提供檢驗IgG抗體的服務」，檢驗費用為1000元，他還透露省錢妙招，去禾馨診所直接跟櫃台說要驗抗體，不用進入診間就能省下250元的掛號費。

▲網紅與好友等人打完第一劑疫苗後抗體數據。（圖／羅一鈞提供）



據了解，民眾打完疫苗以後都很好奇是否已產生抗體，不過國內現在只開放機組人員驗抗體，一般民眾自費也不能檢驗，即便如此四叉貓、任葛格（洪鑫任）等網紅仍公開了自費驗抗體的數據，結果顯示任葛格的高端抗體IgG數值130.2AU/mL，比施打莫德納、AZ的朋友少了約4倍。

醫療應變組副組長羅一鈞解釋，「太早檢驗，抗體濃度可能不夠高」，抗體數據與檢驗的時間早晚有差，這關係到每個人身體產生抗體的速度不同，應等到施打完完整2劑後再來看，屆時數字才會比較穩定。他也點出，「數字不等同於有無保護力，檢驗抗體只是免疫反應一環」，SARS-CoV-2 IgG檢驗的數據只能當參考。