10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

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10點開搶！第九輪BNT、高端今起預約 7大QA一次看

▲▼BNT將開打。（圖／達志影像／美聯社）

▲BNT將開打。（圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／綜合報導

第9輪疫苗今10點起開放預約！本輪提供三類民眾預約第1劑BNT、一類民眾預約高端第二劑，要特別注意的是，為配合地方政府要求，高端第二劑施打時間將提前至27日開打，《東森新媒體ETtoday》整理7大QA供您一次掌握。

►預約網址

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Q1：今天開放預約的疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

今天開放BNT與高端預約。「18至22歲」、「65歲以上」、「40歲以上第9類」民眾可選擇預約BNT第一劑，施打時間為9/25~10/2；9/28（含）符合第二劑接種間隔滿4週以上民眾可選擇預約高端第二劑，施打時間為9/27~10/2。

▲▼第九期提供接種BNT與高端疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲第九期提供接種BNT與高端疫苗。（圖／指揮中心提供）

Q2：我符合今天開放登記的資格，但還沒收到簡訊，可以直接上網登記嗎？

指揮中心強調，符合資格但尚未收到簡訊通知者，也可於預約接種入口處確認該期可預約接種之資格自行預約接種登記。預約登記網址為https://1922.gov.tw/vas/

Q3：哪些人不可打BNT、高端疫苗？

目前依據疫苗仿單，BNT適用接種年齡為12歲以上，高端為20歲以上。如果未滿年齡、對疫苗成分過敏或是過去打疫苗曾出現急性嚴重過敏反應者不應接種。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應待病情穩定後再接種。

Q4：BNT、高端副作用有哪些？施打後要注意什麼？

BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬坦言，目前國外接種BNT發生心肌炎機率約百萬分之100到160之間，好發在年輕男性身上居多，有時也與體質有關，不過心肌炎有時能自己痊癒，多數不會有不好的後遺症。

黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議學童接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。且有證據顯示，相比有打疫苗者，沒有打疫苗的染疫者，更容易發生心肌梗塞、缺血性問題，產生心血管狀況風險更超過3倍以上，建議家長可以讓青少年接種。

▲BNT副作用之一為心肌炎。（圖／食藥署提供）

▲BNT副作用之一為心肌炎。（圖／食藥署提供）

至於高端疫苗，接種後可能發生反應也大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。

常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。

不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）：接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。

罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

▲高端罕見副作用為顏面神經麻痺、眼壓過高。（圖／記者廖明慧攝）

▲高端罕見副作用為顏面神經麻痺、眼壓過高。（圖／記者廖明慧攝）

Q5：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

Q6：新冠疫苗可否與流感疫苗或HPV疫苗同時接種？

不可以，新冠疫苗與其他疫苗的接種間隔，建議間隔至少7天。

▲疫苗與流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗與流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）

Q7：BNT、高端可以和其他疫苗混打嗎？

不可以，國內目前混打僅開放第一線醫事人員可第1劑打AZ、第2劑打莫德納，尚未開放其他民眾兩劑混打不同廠牌疫苗。

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