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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「世界定位台灣是可信賴朋友」　賴清德：深化台美關係是重中之重

▲▼副總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德20日以錄影方式為「全美台灣同鄉會成立50週年慶祝大會」致詞時表示，台灣作為負責任的國際社會成員，對國際社會展開無私的援助，受到很大肯定，台灣已被國際社會定位是民主成功的故事，可以信賴的朋友；他也強調，深化台美關係是重中之重的工作，期待透過所有台美人幫忙，增進台美經濟、社會、文化等交流。

賴清德表示，在美國的台灣鄉親，從第一代開始在當地落地生根，成立全美台灣同鄉會，以「台灣囡仔」搭拼的精神，一代傳一代，成為海外最支持台灣，也最有影響力的台灣社團之一。

賴清德表示，每一次當台灣需要幫助的時候，鄉親總是最優先幫忙台灣，發揮台灣人友愛善良的精神，特別的前幾個月，台灣疫情嚴重的時候，大家都透過各種方式，對國內疫情表達關心與鼓勵，實在讓人感動。

賴清德指出，去年鄉親在美國疫情嚴重的時候，也同樣團結合作，幫助美國當地醫療院所醫護人員，協助宣揚台灣防疫成績，並用「Taiwan can Heip、Taiwan is Helping」，讓台灣走入世界，且舉辦各種活動，讓美國主流社會看到台灣民主、自由、多元等人權價值的努力。

賴清德表示，台灣作為負責任的國際社會成員，在這次疫情中，對國際社會展開無私的援助，受到很大的肯定，台灣已經被國際社會定位是民主成功的故事，可以信賴的朋友，世界良善的力量，是台灣人民共同的驕傲。

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