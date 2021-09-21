前美商會長酒駕！妻「沒阻止」慘挨罰　法官痛斥：心存僥倖

▲柯星漢酒後開妻子的車，害妻子被開罰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

美國商會前會長柯星漢2020年10月24日晚間參加品酒會，酒後開妻子的車發生車禍，被警方逮到酒駕，進而害妻子被開罰。柯妻不服處分，提起訴訟，台北地院審理後，認為柯妻明知丈夫有飲酒，仍心存僥倖把車交給丈夫開，故判敗訴。換句話說，柯妻須繳納4萬5000元罰鍰，吊扣牌照3個月。全案仍可上訴。

判決指出，柯星漢2020年10月24日晚間8時許酒後開車發生車禍，經員警實施酒測，其吐氣酒精濃度達每公升0.16毫克，確認酒駕情形。員警查明，柯妻為汽車所有人，遂依違反道路交通管理事件「汽車所有人明知駕駛人酒精濃度超標，仍未禁止駕駛」而開罰，裁處4萬5000元罰鍰、吊扣汽車牌照3個月。

柯妻不服提起訴訟，主張當天下午她與丈夫參加品酒會，該聚會有100多人，而兩人並非從頭到尾待在一起，不知道丈夫喝了多少酒，僅知丈夫於開車前1小時15分已停止喝酒，且丈夫當時行為完全正常清醒，因此無從判斷丈夫是否酒精濃度超標；此外，台北地檢署的不起訴書已明確指出，丈夫的酒精吐氣值為每公升0.16毫克，但並無具體證據，足以認定有因此而構成肇事、使人受傷，故請求撤銷處分。

北市交通裁決所則表示，柯妻與柯男一起在場飲酒，共同離開時由柯男開車，且發生事故時，柯妻對於丈夫飲酒可能超標應有認識，但身為車主的柯妻卻未盡管理人注意義務，阻止柯男開車，顯然是故意違規，應駁回柯妻告訴。

法官勘驗警詢筆錄查出，柯男自承有喝下兩杯150c.c.威士忌，而柯妻明知丈夫喝酒，仍把車給丈夫開，顯然違反道路交通條例；此外，法官認為，依常理判斷，酒精難以在短短1小時15分鐘內完全消退，再加上政府、媒體一再宣導「開車不喝酒，喝酒不開車」，柯妻仍心存僥倖，故不採信其說詞，判敗訴。全案仍可上訴。



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