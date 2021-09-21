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警力壓不住！三重中秋烤肉爆「21人大亂鬥」　1人濺血、記者遇襲

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，警方派員到場處理。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區21日凌晨0時許，一群年輕人在五華街烤肉、喝酒歡度中秋，幾杯黃湯下肚後，竟有人開始打架鬧事，一名水電工被酒瓶砸到遍體鱗傷。轄區警方獲報到場，這群人仗著酒意繼續叫囂，甚至在現場42名警力面前攻擊記者，將手機及補光燈拍落阻止拍攝。警方事後將21名鬧事民眾帶回法辦，將依《刑法》聚眾鬥毆等罪偵辦。

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲事發前一群人聚集在麵店裡烤肉，其中一人跑去超商買酒時，與人爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，15歲周姓少年與10多名朋友在五華街一家麵店後陽台內喝酒烤肉，酒喝完後拿著空酒瓶去超商換錢順便補充酒水，卻因結帳先後順序，與陳姓水電工（18歲）發生衝突，周男敵不過對方趕緊跑回麵店呼叫支援，雙方在濃濃酒意下打成一片。

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲多名屁孩在場叫囂，警方不敢大意，呼叫支援警力陸續到場。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報趕抵，發現陳男背部遭酒瓶割傷，全身多處有擦挫傷，緊急送醫無生命危險。由於現場仍有許多民眾聚集，警方請求支援警力到場，五華街停滿警車及警用機車，共有42名警力到場戒備。

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王男出手拍落記者手機，導致手機外殼、補光燈毀損。（圖／記者游宗樺翻攝）

王姓男子（20歲）等6人聽聞朋友跟人衝突，趕往現場關心，見到有多名記者拍攝，頻頻出手阻擋，王男還趁《ETtoday》記者拍攝時，動手揮掉記者手機，甚至動手拉扯記者、用胸口頂撞，導致手機及補光燈摔落地面受損。

警方見到現場幾近失控，動用強制力控制情緒激動的民眾，並將周男等15名鬧事民眾帶回調查，全案將依《刑法》聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦；此外，對於襲擊記者的王男等6人，由於記者向三重分局提起告訴，除聚眾鬥毆外，警方另依《刑法》恐嚇、強制及毀損移請新北地檢署偵辦。

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重五華街爆發酒後鬥毆，一名男子被酒瓶打到遍體鱗傷送醫，現場屁孩見記者拍攝，出手揮掉記者手機。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方將鬧事民眾帶回法辦。（圖／記者游宗樺攝）

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