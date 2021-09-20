SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界　出道作尺度全開

▲日本運動員阿部星架以AV藝名青木桃出道。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

日本AV女優青木桃在知名成人集團SOD（Soft On Demand）的塑造下，出道就主打「一流競泳選手」的形象，但其實這位號稱「AV史上最強的運動員」來歷竟然是真的，她小時候就倍視為奧運重點栽培對象，但因外型較出眾一度參加選美、轉戰演藝圈，但因星途不順最後進軍AV產業，出道作更挑戰全裸游泳。

SOD集團近日公布旗下片商STAR全新的專屬女優青木桃，甚至為她特設頁面，打造一個日本頂尖游泳選手，身高170公分的AV界最強運動員的形象。她的出現也引起PTT鄉民的注意，並分享青木桃在進入AV界以前的運動員事蹟。

▼片商宣傳主打「一流競泳選手」。（圖／翻攝自推特）

青木桃本名阿部星架，3歲開始學習游泳，之後從游泳表演轉為專心練習競速游泳，小學3年級參加日本全國大賽，很快被列為奧運重點栽培對象，之後連續3年參加日本全國大賽，被視為奧運奪牌希望之一。2009年受訪時她說自己的夢想是當一名奧運運動員，當時每天清晨5點起床訓練，放學後繼續投入練習，並在之後的全國性比賽中屢次獲得佳績。

AV達人一劍浣春秋也在「Play NO.1」網站指出，現在出道成為AV女優「青木桃」的阿部星架，9月推出新作，7月就已經被片商高調提前宣傳。事實上在她進入AV產業界前，因小時候運動能力強，外貌又在其他運動員之上，很快點燃她進入演藝界的夢想，參加過日本小姐選拔後來轉戰演藝界，但事實並不如預期的順遂，在現實的經濟需求下，最後選擇出道成為AV女優，據說還因此和家裡鬧翻。.

▼青木桃的運動員經歷是真的。（圖／翻攝自推特）

阿部星架以藝名青木桃投入AV後，也仿效其他女優開設了推特帳號，其中一篇貼文更瞄準中文觀眾，表示教練曾經告訴過她，夢想和目標是不被設限的，「所以我想嘗試各種各樣的事情」。

PTT網友看完扎實運動員經歷和片商的系列宣傳照，紛紛表示「想看了」、「SOD都是真的」、「這游泳成績非常厲害啊。」