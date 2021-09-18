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塔利班關閉婦女事務部…改「勸善懲惡部」　禁止女中學生返校上課

▲▼阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

▲穿著傳統全身罩袍的阿富汗婦女。（圖／達志影像）

文／中央社

塔利班接管阿富汗後，當地女權狀況備受關注。塔利班今天疑關閉婦女事務部，改以惡名昭彰的勸善懲惡部代替。同日當局下令中學復課，但只有男性師生能重返校園。

法新社報導，在首都喀布爾，多名工人在婦女事務部大樓原址掛上標示牌，上面寫著「勸善懲惡部」。

過去24小時內，推特上也出現數則推文，顯示一群曾任職婦女事務部的女性聚集在大樓外，抗議她們失去工作。

眾所周知，在1996年至2001年塔利班首度執政期間，勸善懲惡部執法人員會在街頭公開鞭打沒有男性親屬陪同、獨自行走的婦女。

該部門還負責嚴格執行伊斯蘭教法，例如強制參加祈禱，男性不得修剪鬍鬚等。

同日稍晚，教育部發布聲明，命令男性教師重返工作崗位，並稱中學男生班將於18日恢復上課。

聲明指出，「所有男性教師和學生都應該返回他們的教育機構」，但完全未提及女教師或女學生。

中學（學生年齡通常介於13歲至18歲）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間多次被迫關閉；塔利班於8月中掌權後，中學也一直處於關閉狀態。

塔利班先前多次宣稱，這次他們將實施較溫和的統治，但該組織仍堅持，在「可執行適當性別隔離措施」前，女性不能重返工作崗位；且她們在大學裡仍須遵守嚴格的服裝規定。

阿富汗的小學則已重啟，絕大多數學校都將男孩和女孩分班上課，也有部分女性教師重返工作崗位。

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