網美自拍「調教男人」當人肉座椅　影片炫耀夏天「必備單品」

記者張靖榕／綜合報導

世界上怪事無奇不有，專門在Instagram上分享各種發生在地鐵內荒謬怪事的帳號「SubwayCreatures」，日前PO出一張男子跪在地上，辣妹則輕鬆坐在他背上滑手機的照片。網友成功神出辣妹本尊，自稱史黛爾斯（@sti1es）的她原來是一名TikToker，將「馭男術」在自己的帳號上分享，更直言「男孩椅」（boy chair）是今年夏天的「必備單品」。





▲▼史黛爾斯把男伴當成椅子。（圖／翻攝自TikTok）

「SubwayCreatures」分享照片後引起網友討論，社群網站平台從Instagram上換到TikTok，那裡才是史黛爾斯的「棲息地」；她將自拍影片PO出，炫耀自己坐在男孩椅上的各個角度，底下的男孩則是忠誠地扮演好他的角色─椅子。

外媒報導指出，史黛爾斯的行為引起兩性之間以及時下年輕人想法的爭議，但也有人崇拜史黛爾斯，想向她討教到底是如何做到讓男人甘願為自己做牛做馬作椅子。部分網友表示她的行為，就是典型的想紅就要出怪招，靠著這種把戲來吸引目光；不少網友對她的行為感到不以為然，對於那些稱讚男子富有騎士精神的人，他們只認為這是一種卑劣的屈服行為。

大方在網路上PO出各種自拍照的史黛爾斯，並沒有回應網友自己為何這麼做，或是如何讓男人對自己「五體投地」，想將自己經營成網紅的她只說，對於照片和影片引發網友的熱議，感到相當驚訝。