新北推「花蟹花開」線上互動　送你澎湃大碗螃蟹粥

▲新北推「花蟹花開」線上互動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋天到了、萬里蟹紅了，萬金地區的「玫瑰杜鵑」也開了！即日起至9月30日止，新北市政府農業局「稼日蒔光」FB參加「花蟹花開」線上留言互動，就有機會獲得金山排隊名店「大碗螃蟹」推出的「萬里花蟹粥」及萬金杜鵑地圖拭淨布。

農業局長李玟表示，市府自2019年起即推動「萬金杜鵑鄉」計劃，於萬金地區公園綠地及重要道路沿線廣植10萬株各式杜鵑，並搭配在地地景、苗圃及特色交通工具等置入萬金杜鵑品牌意象加強推廣。且因萬金地區的花農技藝高超，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，目前更育有高達約300種的平地杜鵑品系。

▲隨著時序漸漸進入秋天，不僅萬里蟹紅了，萬金地區的「玫瑰杜鵑」也開了。

有別於春天盛開的平戶杜鵑，秋天綻放的玫瑰杜鵑開花期較長，花色豔麗，以桃紅色系為主，花朵摺邊呈波浪狀，因重瓣品種的花朵形似玫瑰而得名。隨著時序漸漸進入秋天，不僅萬里蟹紅了，萬金地區的「玫瑰杜鵑」也開了。

農業局在中秋佳節期間推出「花蟹花開」線上互動活動，民眾只要上「稼日蒔光」FB，在「花蟹花開」活動貼文下方留言互動，就有機會獲得金山排隊名店「大碗螃蟹」價值450元的「萬里花蟹粥」招待券共10份（兌換日期至110年11月28日）及價值450元的萬金杜鵑地圖拭淨布共10份，更多資訊在「萬金杜鵑」官網。

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