▲中秋月圓人團圓！新北文旦柚大小事，八里青農李炳輝報恁知。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

中秋月圓人團圓，同時也是文旦柚的最佳品嚐季節，文旦柚的「柚」與保佑的「佑」同音，在疫情時期能與家人團聚品嚐八里在地文旦柚，不只能支持新北在地農產，也能為大家帶來平安保佑的祝福，為了讓市民朋友能夠更了解八里文旦柚，農業局特別邀請第29屆八里區文旦柚評鑑比賽冠軍青農李炳輝，來跟大家講分享挑選美味的文旦柚撇步。

新北市八里區因位處淡水河口，面臨臺灣海峽，有海風吹拂帶來的豐富微量元素，加上觀音山火山土壤岩以及充足的日曬，因此八里所產的文旦柚吃起來不僅口感Ｑ彈、果肉也特別香甜濃郁，農業局特別請到文旦柚評鑑比賽冠軍八里青農李炳輝，來跟大家分享挑選好吃文旦柚小撇步。

▲八里青農李炳輝。

李炳輝表示，消費者在挑選文旦柚時，可以挑選果實呈紡錐形、表皮光滑及拿起來較扎實感的文旦柚，如果想立即品嚐的話可以挑選果實尾端有內縮且表皮較皺的果實，尾端內縮代表裡頭的果肉已經飽滿成熟了，若是新鮮的文旦柚建議在陰涼通風處放置約2週，等文旦柚「辭水」，果肉酸度會減少、香氣更濃郁，吃起來風味更佳。

另外除了直接品嚐柚子外，李炳輝也分享在家自製柚子果醬小秘訣，將文旦柚果肉與細砂糖以1比1的比例慢火熬煮，直到收汁後呈現濃稠狀就完成了，如果想增添其他風味，可以加點檸檬汁以及新北青農的蜂蜜，作法十分簡單，防疫在家可以和家人一起動手製作，在這中秋假期與家人共同創造美好的回憶。

農業局長李玟表示，中秋佳節前後也正是新北農漁特產的豐收季節，如8月份的健康三寶甘藷，9月份的文旦柚以及10月份的茭白筍、萬里蟹等，農業局積極協助農漁產品銷售，整合青農、農漁會等，建立「美味農業得來速」網站，創造零接觸防疫的新商機。

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