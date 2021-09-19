選手奪冠爽到「手臂脫臼」！他狂喜慶祝突翻滾倒地…觀眾全看傻

▲選手奪冠後興奮慶祝，卻突然痛苦倒地。（圖／翻攝自推特／@JakeSucky）

記者閔文昱／綜合報導

電競格鬥遊戲《Rivals of Aether》上週末在美國俄亥俄州舉辦為期3天的比賽，最終「CakeAssault」選手擊敗245名參賽者，一舉奪得冠軍寶座，當下他興奮的從椅子上跳起振臂歡呼，不過疑似因動作太大，導致肩關節不幸脫臼，讓他僅興奮短短幾秒，就痛苦的倒在地上，場面相當尷尬。

綜合外媒報導，俄亥俄州的桑達斯基在9月10日舉辦為期三天的遊戲錦標賽，其中包括《任天堂明星大亂鬥系列》、《Splatoon 2》以及《Rivals of Aether》等遊戲，其中在《Rivals of Aether》的單人組決賽中，CakeAssault以3:2的成績打敗了Penguin，順利從245名參賽者中脫穎而出。

Fighting game pro CakeAssault dislocated his shoulder during this celebration after a huge win this week dear lord the intensity pic.twitter.com/mww1Zva49P — Jake Lucky (@JakeSucky) September 14, 2021

當比賽結果出爐時，CakeAssault也激動的在舞台前又叫又跳，並奮力揮舞手臂，台下的觀眾也紛紛給予掌聲和喝采，不過正當CakeAssault慶祝到一半時，突然痛苦的扶助自己的左手手臂，並倒地滾向舞台上的電腦桌，令台下觀眾相當錯愕。

CakeAssault幾秒後又再重新站起來，並用另一隻手向觀眾擊拳，他事後也在推特證實，自己因為在比賽結束後太激動，不慎用力過猛導致肩膀脫臼，讓許多網友不禁大讚他的忍痛能力，而這段「樂極生悲」的慶祝畫面也在網路瘋傳，掀起一波熱議。