恆大開放理財產品「實物資產兌付」　住宅打7.2折、車位4.8折！

▲恆大創辦人許家印 。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸地產開發商恆大集團陷入財務危機，旗下恆大財富為了解決投資產品兌付問題，已公布3種兌付方案供投資者選擇，包含現金分期、實物資產，以及沖抵購房尾款。值得注意的是，選擇實物資產兌付的話，住宅將依照當期售價基礎打7.2折、公寓打5.4折、車位更可打4.8折。

根據《證券時報》報導，具體而言，現金分期兌付只針對合同約定期限到期的投資產品，到期當月最後一個工作日支付產品本息的10%，以後每三個月支付10%，以此類推直至全部支付完畢。

實物資產兌付範圍包括到期產品及投資人要求提前兌付的產品，兌付金額計算方式為：到期者本息全額兌付；未到期者本金全額兌付，按照投資之日至投資者要求提前兌付之日的時間段計息。

▼恆大債務黑洞難以填補，傳出可能破產倒閉。（圖／路透社）



根據恆大財富執行董事兼總經理杜亮的說法，恆大各地區公司要把所有已取證未售的住宅公寓和商舖等資產拿出來。住宅、公寓、商舖和車位分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。

若資產折後價格低於所在地政府備案價，按當地政府要求的備案價操作。恆大將在每月下旬辦理實物資產兌付工作，採取集中登記、線上集中選房的方式。

第三種沖抵購房尾款的兌付方式，針對在9月12日24點前已認購任意恆大樓盤房屋的投資者，可以使用全部或部分兌付金額沖抵本人或他人的購房尾款。這類兌付方式同樣接受到期產品和提前兌付產品。