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恆大集團高管14癖好被挖出！要按摩技師「客房服務」　豪奢生活曝

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國 ）

▲恆大高管的私人癖好被挖出 。（圖／視覺中國 ）

記者柯振中／綜合報導

中國地產龍頭恆大集團陷入財務危機，集團高階主管全成了矚目的焦點。對此，中國網路上流傳一張「紀錄總表」，詳細寫下每位高階主管的私人癖好，奢華的生活讓網友全看傻眼。

綜合陸媒報導，近期網路上流傳一封「恆大集團各級領導客史紀錄總表」，裡面詳細寫著恆大各集團高階主管的私人癖好，其中恆大集團董事局主席許家印共有十多條私人癖好，如進入飯店時，不喜歡人多，無論走到哪裡，電梯就要控制到哪裡，或是除了秘書保鏢、私人管家以外，其他人員不可接近，尤其是男性。

許家印的特殊癖好中還寫著，只吃進口水果、洗護用品要貼上標籤等等，浴室也要備好房滑拖鞋、衣架等用品，以及每天都要洗衣服。

▼恆大集團高管癖好被挖出。（圖／翻攝陸媒）

▲▼恆大集團高管癖好被挖出。（圖／翻攝陸媒）

此外，還有高管的備註中寫著，若入住溫泉中心，要挑選手法好、形象氣質較佳的技師，還要做好「客房服務」的準備，可見蒐集的數據相當細微。還有一名女主管癖好繁多，一個人就在文件上佔了相當份量的位置，全部列下來的共有數十條癖好。

這份紀錄曝光以後，也引來網友砲轟，「驕奢淫逸，什麼狗屁隱私」、「這樣驕奢淫逸的公司，不倒閉才怪」、「恆大公司善意欠款」、「所以恆大倒閉是正常的，也活該倒閉，一個公司腐化到什麼程度，才會有這麼多特權階層，像明星一樣被伺候著。」

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