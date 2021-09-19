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外媒：陸多家銀行正為「恆大可能倒閉」做準備

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲恆大陷入財務危機。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸房地產開發商恆大集團陷入財務危機，更傳出面臨破產，《路透社》引述多名銀行業高層人士說法指出，恆大集團的部分主要往來銀行已經在為恆大相關貸款計提損失進行準備，還有一些銀行計劃展延短期貸款。

報導提到，這些首次披露的銀行措施，顯示出大陸的金融機構正在為恆大可能倒閉進行準備。

一名銀行高管表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎應對對恆大的地產貸款。消息人士也透露，民生銀行、中信銀行也準備對部分短期貸款進行展期。

不過，中國農業銀行、民生銀行、中信銀行以及恆大都尚未對此進行回應。

報導指出，銀行業對恆大的曝險範圍相當廣泛，根據一份2020年流出的文件，顯示恆大向超過128家銀行及超過121家非銀行機構進行借貸。雖然該份文件被恆大批評為「憑空捏造」，但許多分析師都認真看待。

一名國有銀行內部人士表示，該份文件流出後，大陸央行要求所有恆大的主要來往銀行檢討其曝險，並逐月評估相關財務風險。

▼恆大創辦人許家印。（圖／CRP）

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

對於恆大陷入財務危機一事應如何應對，大陸官方尚未明確表達，但大陸國家統計局發言人上周曾表示，「一些大型房地產企業運營過程中出現一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。從整個房地產行業運行來看，未來隨著國家堅持房住不炒的原則，持續穩定價格預期，運行整體上保持平穩態勢。」

另外，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾發文指出，國家不會給企業出難題，故意置企業於困境，當企業正常經營遭遇市場逆風時，國家也會以規範的方式盡量幫它們紓困，然而國家需要對行業開展規範化調整時，也不會因為有的企業問題嚴重而投鼠忌器，對它們刻意遷就和保護，「一旦問題爆雷，出事企業不能有自己『大到不能倒』的僥倖，它們必須有能力以市場方式自救。」

胡錫進還提到，有人說，恆大一旦破產，有可能成為雷曼兄弟倒閉那樣系統性金融風暴的導火索，但他相信不會，幾位相關專家也向他表達了同樣的看法，「恆大要倒也不是倒在了房地產業務上，中國並不存在發生房地產發生次貸危機的基本形勢，中國購房首付款的比例很高，二套房的首付比例尤其高，與美國當時的情況截然不同。」

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