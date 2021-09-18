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恆大證實：6高管提前贖回理財商品　將限期返還嚴厲懲處

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲恆大陷入財務危機，各類負面消息不斷。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸地產龍頭恆大集團陷入財務危機，近期又傳出有高管提前贖回集團旗下的投資理財商品。恆大集團18日證實，確實有6名管理人員提前贖回財富投資產品，集團已要求6人提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

恆大集團提到，截止今年5月1日，時任恆大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恆大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恆大財富58筆投資產品；5月1日至9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恆大財富50筆投資產品。

▼恆大創辦人許家印 。（圖／CFP）

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

恆大集團表示，針對部分管理人員提前贖回恆大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

恆大集團指出，「集團公司要求恆大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時，要求恆大財富中層以上員工必須堅守崗位，繼續做好客戶服務工作。」

恆大9月10日的財富專題會上，恆大集團董事局主席許家印曾表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少，「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有。」

許家印還強調，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付。

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