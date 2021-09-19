彰化不二坊預計開放現場排隊　市長怒飆：做生意要有基本道德

▲彰化蛋黃酥名店不二坊原訂今日起連續3天開放現場排隊，但臨時喊卡。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／彰化報導

蛋黃酥之亂再起？彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」原訂19日起連續3天重新開放現場排隊，卻於昨日在臉書粉專公告，因訂單供貨尚未出貨完畢，臨時喊卡，讓不少民眾現場撲了空，至於明日有無現場販售，仍須待不二坊公布。對此，彰化市長林世賢表示，疫情期間與店家溝通過多次，竟還是選擇在中秋檔期恢復現場販售，大批排隊人潮恐造成防疫漏洞，做生意應有基本道德，實在「痛心疾首」。

不二坊糕餅店過去一直是排隊名店，許多遊客為了吃上一口蛋黃酥，常常大排長龍。全國三級警戒下，不二坊一度暫停營業，至6月底才恢復營業，並採實聯制。不少代購眼見比以前更好買，紛紛加入排隊行列，因此人龍總是長達10多公尺，彰化市長林世賢曾氣得到店家前嗆「那就請市民大家就看著辦吧」，店家才終於關下鐵門改採電話預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化蛋黃酥名店不二坊。（圖／資料照／記者唐詠絮攝）

事後不二坊改為停止現場販售，僅提供電話預購再依時間到場取貨，以及宅配服務，但8月間又在粉專公告因中秋檔期的訂單已售罄，將分別在19日下午3時，20日、21日上午9時起開放民眾現場排隊購買，惟昨日又公告因訂單供貨尚未完成，臨時取消19日現場販售，讓不少民眾撲了空。至於明後天是否如期開放排隊仍未知。

▲店家昨日公告因訂單供貨尚未完成，臨時取消今日現場販售。（圖／截取自臉書）

對此，林世賢憤怒表示，疫情期間與店家溝通多次，也已提供網路平台販售，但店家竟選在中秋檔期恢復現場販售，屆時排隊人潮除恐造成防疫破口，也會帶來交通混亂，周遭住戶生活也受到嚴重干擾，做生意應該拿出基本道德。他也呼籲，若民眾看見有交通違規、未戴口罩等情事，請大力檢舉。

有感除蟎



【更多新聞】



懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠 3人不告仍送辦



送「波妞」最後一程！他們夜騎30公里 用地圖畫出「狗狗模樣」



網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」 高端僅AZ莫德納4分之1