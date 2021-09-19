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中秋連假迎來人潮　屏東勝利星村遊客回籠了

▲中秋連假，屏東市勝利星村遊客回籠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋連假，屏東市勝利星村遊客回籠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中秋連假轄內墾丁、小琉球等景點出現旅遊人潮，最美的文創園區屏東勝利星村也吸引許多民眾攜家帶眷來此「放風」，享美食、逛市集，感受chill日的悠閒生活。屏東縣政府文化處表示，週末預估回籠的人潮約六、七成，也帶動店家業績逐漸回升。

▲中秋連假，屏東市勝利星村遊客回籠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋連假，屏東市勝利星村遊客回籠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

疫情趨緩加上民眾悶壞了，各地景點都出現人潮。屏東勝利星村恢復辦理「舊好勝市集」，號召了40多個植感品牌，各式各樣多肉植物、蕨類植物、塊根植物、觀葉植物等令人著迷的綠色空間散發著摩登與有機共存的氣息，吸引不少喜愛拈花惹草的植友們共襄盛舉。

文化處表示，勝利星村每到週末向來遊客眾多，撐過近四個月的疫情影響，園區各店家在安全防疫原則下，再度迎接顧客光臨，這波連假迎來一波睽違已久的人潮，不論是餐飲、冰品、文創，店家們也欣見人潮慢慢回流。

文化處說，勝利星村目前50多個品牌進駐，近來陸續有裝修完成的店家也開始營運，連假期間，歡迎民眾到勝利星村逛店選物、嚐美食、在老樹綠意中悠閒慢步，或藝術公車亭拍照打卡，體驗慢活的創意能量。

為確保民眾安全，除了規定店家、市集攤友做好自主健康管理外，也加強宣導民眾進入店內務必佩戴口罩、量體溫並用酒精消毒，保持安全社交距離及配合相關防疫規定。

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