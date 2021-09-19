陳亭妃扮媽祖演《新台灣奇案》憶及往事　盼阿嬤在世看到孫女演出

▲民進黨立委陳亭妃扮演媽祖演出《新台灣奇案》。（圖／陳亭妃提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃日前參與《新台灣奇案》的拍攝工作，並在劇中飾演「媽祖」角色，引起外界討論。對此，陳亭妃表示，這部戲可以說是許多台灣家庭的共同回憶，沒想到自己有機會，親身參與這部本土戲劇的演出，真希望阿嬤還在，這樣她就可以看到自己的孫女出現在台灣奇案了。

陳亭妃18日晚間在臉書以「每逢佳節倍思親」為題發文透露，自從前天發完媽祖的劇照後，「許多朋友關心我頭上這頂不會很重嗎」。

陳亭妃還原，就如大家所見，這頂媽祖鳳冠是真的蠻重的，而且上面的裝飾品也不少，所以拍攝時頭跟脖子不能亂動，不然發出聲音或遮到臉就得重拍，「但或許是媽祖冥冥之中有幫忙，讓我在拍攝時完全沒有感覺，整個過程也相當順利」。

陳亭妃認為，雖然對於自己的出演，大家有許多不同的意見及看法，但能有這個榮幸參與台灣奇案的演出，至今還是讓她感到相當不可思議，因為這部戲可以說是許多台灣家庭的共同回憶。

陳亭妃回憶，以前每週三晚上陪阿嬤、媽媽看完八點檔吃完晚餐後，一家四個女生最期待也最習慣的一件事，就是一起在電視機前追台灣奇案，聽大家最熟悉的美珠姐講故事。

陳亭妃說，只是真的沒想到十幾年後，自己竟然有機會親身參與這部陪本土戲劇的演出，「真希望阿嬤還在，這樣她就可以看到自己的孫女出現在台灣奇案了」。

陳亭妃表示，因為她想對阿嬤來說，這絕對比平時看到我站在立院質詢台上的新聞還開心，「阿嬤，我們真的都好想妳，妳一定在遠方默默的守護著我們對吧」。

▼陳亭妃誓言效法媽祖大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供）