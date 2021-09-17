確認過發音！　他見小二考卷「3亮點」笑翻：阿嬤帶大無誤

▲網友PO出朋友上小二孩子的考卷。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

記者陳怡靜／綜合報導

許多孩子是由祖父母帶大，但是長輩們年紀大了，難免因咬字不清，說著一口「台灣國語」，沒想到孩子也有樣學樣，鬧出笑話。一名網友PO出一張國小二年級的國語試卷，讓他哭笑不得大嘆，「確認過發音...是阿嬤帶大的沒錯」，底下網友全笑翻，「好歡樂的考卷」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張，朋友兒子的小二國語考卷，只見試卷上中有三題試題，要請學生們訪問家長最喜歡的早餐，並寫下自己喜歡吃什麼，孩子童言童語地寫下「媽媽喜歡吃花生『ㄏㄛˋㄆㄧㄢˋ』」、「爸爸喜歡吃牛『ㄌㄜˋㄊㄤ』，因為他是『台ㄋㄢˇ人』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後他也寫下，自己最喜歡吃的早餐是「『ㄏㄡˊㄊㄨㄟ』蛋吐司，因為我喜歡吃『ㄏㄡˊㄊㄨㄟ』」。原PO大笑表示，「確認過發音...是阿嬤帶大的沒錯，已經國小二年級了，怎麼還在學阿嬤的發音啦！」

▲台灣國語的注音讓網友們全笑翻。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

貼文一曝光，許多網友全笑翻，「害我跟著唸」、「這是有聲音的考卷」、「對不起，我笑到噴飯」、「這張考卷怎麼自帶音效」，甚至有人分享自家孩子的爆笑經驗，「之前要造詞『ㄒㄧㄡ』這個字，我女兒寫『休ㄊㄣˋㄊㄣ˙』」、「我兒子獅子一開始也是講ㄙㄨˉㄗㄨˇ」。

不過也有人直言，「我比較擔心國小二年級了，拼音要加強，因為現在課程很緊」、「語言是印痕，小孩從小學習語言的對象也會影響一生」。