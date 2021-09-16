陳亭妃扮媽祖演出《新台灣奇案》　誓言效法神明大愛慈悲精神

▲民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

民視《新台灣奇案》劇組日前在台南舉行開鏡儀式，民進黨立委陳亭妃也參與戲劇演出，選在台南祀典大天后宮內飾演「媽祖」角色。對此，陳亭妃受訪時表示，期許自己能效法媽祖守護漁民、保護家園的大愛與慈悲精神，「愛護咱的台南、咱的台灣」。

民視週日十點檔「新台灣奇案」11日於台南大天后宮舉行盛大開鏡典禮，當天也是台南大天后宮的秋祭釋奠大典，現場重量級嘉賓雲集，包括立法院長游錫堃、前立法院長王金平、台南市長黃偉哲等人都親自蒞臨。

據了解，睽違10多年重啟開拍的新台灣奇案，第二單元中媽祖角色的設定更為多元，陳亭妃也為此換了多套戲服，從首度曝光的神明形象造型，可看出陳亭妃身穿金黃色神衣，並且搭配鳳冠霞披、手持玉如意等配件。

陳亭妃受訪時表示，非常榮幸參與《新台灣奇案》的演出，在戲劇中扮演重要角色，也是人生當中的新體驗，演出期間可能有媽祖保佑，所以過程相當順利，因為有製作人郭美珠及導演的協助，讓她特別容易融入角色。

陳亭妃也說，請大家敬請期待，正式播出時，「看看大家認不認得出我」，媽祖護國庇民，她期許自己也能效法媽祖守護漁民、保護家園的大愛與慈悲精神，「愛護咱的台南、咱的台灣」。

陳亭妃強調，自己在參與戲劇演出前，就已經發文向NCC確認，在劇中正式飾演「媽祖」的角色，只要有在播送前後揭露訊息，完全符合《廣電法》等法律之相關規定。