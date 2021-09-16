陳亭妃「媽祖」造型曝光！參演《新台灣奇案》　戲服意外合身

▲立委陳亭妃受邀參演電視劇《新台灣奇案》單元飾演媽祖，並在台南祀典大天后宮取景拍攝，媽祖等各種角色造型曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《新台灣奇案》劇組日前在台南祀典大天后宮隆重舉辦開鏡儀式，並表示第二單元《思想起》將從台南大天后宮為起點，述說媽祖的故事，並邀請立委陳亭妃扮演媽祖角色，陳亭妃以古裝扮相拍攝劇照，其電視劇中「媽祖」劇照也首度曝光。

《新台灣奇案》 2021年民視古裝劇，改編台灣鄉野傳奇的故事，本劇是《台灣奇案》的續作，2021年3月28日舉行開鏡記者會。最近《新台灣奇案》劇組前往台南祀典大天后宮隆重舉辦開鏡儀式，第二單元《思想起》將從台南大天后宮為起點，述說媽祖的故事，台南大天后宮也積極配合閉門拍攝。

但大家意想不到的是，第二單元媽祖角色是邀請立委陳亭妃擔綱，陳亭妃也配合到場拍劇照，換了多套古裝戲服，並以媽祖的造型亮相，陳亭妃身穿金黃色神衣搭配鳳冠霞披、手持玉如意，「神氣」十足！

陳亭妃表示，新台灣奇案第二單元共有12集，媽祖角色戲份在全劇不算重，但與過去拍攝的媽祖電視劇相比，此次劇本將媽祖戲分加重且更多元，因此不只是嘗試媽祖裝扮，還有媽祖幻化各種角色形象，所以換裝戲服超多，對她也是一種挑戰。

陳亭妃說，她應製作人郭美珠之邀，今年6月份才確定接下這檔戲，也是她的拍戲初次體驗，她雖習慣面對鏡頭，也不覺得台詞難背，但要配合劇情表達出來挑戰比較高。

陳亭妃說，戲服是劇組挑的，因時間有限，她沒有量身訂製戲服，僅向劇組報身高、體重和肩寬，原本還擔心戲服不合身，沒想到穿起來十分合身，就連古裝戲服頸圍部分也剛剛好，「真的很神奇！」。

據了解，立法院將於17日開議，陳亭妃這幾天就是全心全力把前4集戲份拚完，陳亭妃在拍戲期間特地吃素，祈求全體人員拍攝平安，所以拍攝NG狀況不多，算是順利，對受邀拍戲她也感到很榮幸。

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