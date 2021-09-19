網紅曝高端抗體低4倍　游淑慧：難怪陳時中不讓我們驗

▲台中網紅「任葛格」揪團檢驗疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

繼網紅「四叉貓」後，另一網紅「任葛格」也邀請打莫德納和AZ的友人驗抗體，結果高端IgG僅130.2AU/mL，比莫德納、AZ低近4倍。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，「這就是為什麼陳時中不讓我們驗疫苗施打後的抗體」。

游淑慧19日在臉書表示，目前衛福部核定12家醫院可以做疫苗施打後的抗體檢測，台北市包括台大、三總、聯合醫院仁愛院區等，兩週前，她曾詢問衛生局一般市民能不能去仁愛驗？得到的答案是「只能驗機組人員，不能驗一般民眾」，為什麼連驗抗體都只機組人員限定，一般民眾不准？

游淑慧指出，前天質詢，已要求台北市長柯文哲開放仁愛醫院對市民開放自費檢驗服務，仁愛醫院有這個資格，也有這個技術，另外國內已有多家生技公司已完成「中和抗體快篩試劑」，一滴血就能知道體內有無中和抗體，但不知道濃度數據，起碼可以幫助民眾先了解是否產生抗體。

游淑慧提到，在美國就曾有這樣的討論，打完兩劑疫苗都毫無反應，到底有沒有抗體？有醫生擔心免疫系統沒得到足夠刺激，可能無法產生抗體，也有專家說就是會有人沒反應，但還是有抗體，美國流行病學專家和免疫專家眾說紛紜，後來的建議是，打完兩針後，隔兩周可檢測抗體，抗體檢測快速也不貴，冒著副作用風險打疫苗，當然是為了取得抗體，出現防護力，「到底是買到防彈衣還是羽絨衣？現在衛福部卻禁止民眾驗，這算什麼鬼？」

▲游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）



網紅「四叉貓」（本名劉宇席）在接種高端疫苗15天後，前往台北市禾馨診所檢驗抗體，自稱有產生抗體但數值偏低。另一網紅任葛格（本名洪鑫任）打完高端18天，也自費到檢驗所抽血，驗出IgG數值是 130.2 AU／mL，他號召打過莫德納和AZ朋友抽驗驗抗體，結果驗出IgG數值分別是529.4AU／mL、516.1AU／mL，比高端多4倍。

衛福部次長石崇良表示，與疫情相關的檢驗項目，依傳染病防治法的規定，須由中央主管機關指定的實驗室或檢驗機構才能執行；而先前指揮中心有核定12家醫療院所替機組員進行疫苗接種後抗體檢測，若是其他醫療院所有意投入，須向衛福部疾病管制署提出申請；不建議民眾自行檢驗抗體，因為不確定驗出來是無症狀感染產生，還是疫苗所產生，恐造成防疫混淆。

▲林思宏。（資料照／記者湯興漢攝）



對於禾馨診所為「四叉貓」檢驗接種高端疫苗後的抗體生成，北市衛生局17日派員稽查，18日認定禾馨診所違法，將依法開罰。柯文哲也無奈表示，無法理解中央這麼怕人民做檢驗，按目前法令是不准做，自費項目也是不合法，希望中央趕快講清楚，為什麼對測抗體這麼神秘。

禾馨診所執行長林思宏18日則表示，等罰單來再說，但這件事相當莫名其妙，也很無聊，為什麼機組員能驗，一般民眾就不行。