阿公店拆視聽設備改賣餐飲　6人共桌「未停業」遭裁罰原因曝

▲1家登記有酒家業「的阿公店」違規營業。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1家台越小吃店營業登記含酒家業及視聽歌唱業，依第二級疫情警戒標準仍需配合停業，雖然業者已拆視聽設備只做餐飲生意，但因未變更營業登記仍屬違規營業，18日為警方查獲店內有6名越籍客人同桌餐敘，卻未設置隔板或保持適當社交距離，員警依照規定進行稽查填表移送裁處。

▲店內有多名越籍人士用餐。（圖／桃園警分局提供）

昨日16時35分許，桃園警察分局景福派出所員警巡邏時發現，依防疫規定停業之某小吃茶藝館違規復業，且店內有6名越籍客人同桌餐敘，卻未設置隔板或保持適當社交距離，負責人黃姓女子表示，聽朋友說飲食業已開放營業，於是將店內視聽設備拆除運走，開始做飲食外賣，但其營業登記含酒家業及視聽歌唱業，依第二級疫情警戒標準仍需配合停業，卻未依規定向主管機關申請營業項目變更，且店內容留客人用餐卻未遵守防疫規定。

▲業者辯稱已拆除視聽設備只做餐飲生意，仍遭製表移送裁罰。（圖／桃園警分局提供）

對於員警的質疑，老闆娘辯稱那是朋友來聚餐，沒有對外營業，又急著打電話給朋友討救兵，沒想到電話那頭朋友說，不是「叫你不要營業，怎麼硬要開?」當場讓她當場啞口無言，員警製作稽查紀錄表，移請桃園市政府衛生局裁處。

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