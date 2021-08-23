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社會 社會焦點 保障人權

醉男大鬧生日宴！桃園「阿公店」偷營業被抓包　闆娘臉綠了

▲▼包廂桌上擺滿啤酒和未溶化冰塊，有營業事實警方依防疫規定製表移送裁罰。（圖／桃園警分局提供）

▲警方處理街頭酒客糾紛。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市22日晚有酒客與人當街發生拉扯爭執，適為巡邏員警發現上前排解，循線追出該「阿公店」拉下鐵門卻暗中營業，雖然46歲李姓老闆娘辯稱末營業，卻被查到有5名男女在包廂內飲酒作樂，桌上擺滿啤酒和未溶化冰塊，李女則推說替乾妹妹慶生，警方以該酒店營業違反防疫規定，製表移送衛生單位裁處。

▲警方處理街頭酒客糾紛。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方查獲業者表面拉下鐵門卻私下偷偷營業。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲業者表面拉下鐵門卻私下偷偷營業。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所副所長張峰翊率同仁昨晚巡邏時，發現桃園區正康二街某店家前有男女推擠爭吵，立即上前詢問排解，經瞭解係蕭姓男子到店內參加姚姓友人生日趴，因酒醉與在場其他朋友發生爭執被拉到店外勸說。

▲▼查獲業者表面拉下鐵門卻私下偷偷營業。（圖／桃園警分局提供）▼包廂桌上擺滿啤酒和未溶化冰塊，有營業事實警方依防疫規定製表移送裁罰。（圖／桃園警分局提供）

▲▼包廂桌上擺滿啤酒和未溶化冰塊，有營業事實警方依防疫規定製表移送裁罰。（圖／桃園警分局提供）

員警發現該拉下鐵門的「阿公店」不但提供酒類還設有視聽歌唱設備，依二級防疫規定應暫停營業不得開放，故立即進行稽查，雖現場燈光均已關閉，李姓女負責人也表示店內沒營業，但員警卻發現桌上擺滿啤酒跟冰塊反問「都未營業3個月怎麼冰塊還沒溶化呢？」，又在店內包廂發現5名客人(2男3女)，李女辯稱是在幫乾妹妹慶生，顯然現場狀況顯有營業情事，員警當場製作紀錄表，移請衛生單位裁處。

警方表示，疫情雖趨緩但防疫絕不鬆懈，桃園仍有少數酒店、阿公店(茶室)業者表面上拉下鐵門停止營業，實際上卻私下偷偷營業，為避免成為疫情破口，警方會持續執行防疫稽查取締，違反規定者經查獲，將依法移請相關單位裁處。

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