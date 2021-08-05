北市要讓萬華阿公店復業！陳時中：810不降級「八大不在開放項目」

記者趙于婷／台北報導

台北市萬華茶室在這波本土疫情中，有多名工作人員染疫，台北市長柯文哲在5月中旬宣布停止營業，台北市副市長蔡炳坤5日坦言，要透過3個階段讓「阿公店」再生，洗淨情色污名。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，8/9後並沒有升降級的準備， 所以八大行業目前還不在開放項目。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今再度說明，基本上從上週降二級警戒，有些行業和公共區域整體管制放鬆，經過一個禮拜並沒有看到特殊變化，但是一週觀察事實上也是不夠，所以在8/9後，目前計劃大概維持二級警戒，都是以疫情沒有很大變化為前提，不會去做升降級準備。

陳時中說，實施二級警戒後，有些行業開放、有些沒開放，相關指引上覺得有窒礙難行的，現在都還在檢討，換句話說，是會針對上次框架做微幅調整。

而蔡炳坤5日於台北市政府受訪，針對萬華茶室輔導管理，他表示，此專案受到柯文哲十分重視，要求他理性、務實、科學的反省態度做處理，並成立了專案小組，定調萬華重新出發、重現萬種風華，阿公店再生、洗淨情色污名。

陳時中則表示，柯市長提到這是長期文化，裡面包含錯綜複雜問題，但目前8/9後並沒有升降級準備，所以八大目前還不在開放項目，市府有什麼想法可以提出討論。