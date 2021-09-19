藍縣市長表態第一槍　張麗善「我挺朱立倫」：國民黨應跟民意站一起

▲國民黨主席選舉4位候選人，左到右分別是卓伯源、朱立倫、江啟臣及張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨主席選舉即將在25日登場，4位候選人18日在辯論會上交鋒、進行政見表達，引發各界關注。辯論會結束後，國民黨雲林縣長張麗善在臉書表示，與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨，並表態「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善18日晚間在臉書表示，國民黨將於25日產生新的黨主席，新任黨主席必須體認到，究竟要提出哪些主張與做法，才能讓多數人民安心，而願意跟著國民黨一起往前走，「若在關鍵議題上擁抱極端，即便高亢的言論能夠激起部分黨員的熱情，這樣的人選依舊不會是我所支持的對象」。

她指出，國民黨正走在重建人民信任的道路上，稍有不慎，所有努力就會付之一炬，面對民進黨一黨獨大，已沒時間再走錯路，身爲國民黨的地方首長，她希望黨員能好好思考，這場黨主席選舉不僅攸關國民黨本身，也牽動許多對國民黨有深切期待的非黨員，更是國際友人如何看待國民黨將再起或頹毀的關鍵時刻。

最後她直言，「現在距離國民黨主席的選舉，只剩下一個禮拜，我既是國民黨籍的縣市首長，也是一位憂心忡忡的黨員，我與每一位參與此次選舉的黨員同志都是好夥伴，但我在此刻也要坦誠地表達自己的意向，我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

▲張麗善表示，與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨。（圖／記者蔡佩旻攝）

貼文分享後，朱立倫親自在下方留言，「與社會主流民意站在一起，才是人民需要的國民黨。最後關鍵的時刻，謝謝張麗善縣長相挺。這不是為了支持朱立倫個人，這是為了中國國民黨的未來而投，這是為了中華民國的將來而投。國民黨的同志們，一起加油」。

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