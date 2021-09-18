國民黨最新民調奪第一　政黨支持度21.7％超越民進黨

▲國民黨支持度超越民進黨。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

日前媒體公布最新政黨民調支持度，國民黨兩度領先民進黨拿下第一，黨內期許全黨上下團結一致，努力扮演稱職的在野黨，監督蔡政府，希望贏回人民的信任與支持。

國民黨今（18）日透過臉書表示，之前TVBS所做的政黨支持度民調，國民黨已經以23.4%領先民進黨的21.8%，這次最新的民調，國民黨支持度再度以21.7%排名第一，領先民進黨支持度20.8%、民眾黨支持度11.4%、時代力量2.4%。

國民黨指出，這份民調數據正代表黨內這段時間落實改革、強力監督，已經逐漸得到國人的肯定。而全面執政的蔡英文政府，任內透過NCC限縮新聞自由，以社維法箝制人民言論，大搞政治酬庸，清算異己漠視民生，對待新冠疫情消極散漫，第二劑疫苗遙遙無期，還逼迫人民施打沒有經過第三期試驗的高端。

國民黨強調，民調數字是最直接的民意展現，蔡政府面對人民的失望，應該要徹底檢討與修正，而國民黨除了對人民的支持表示感謝，更要承擔起守護人民、為民發聲的責任繼續努力。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，縣市分層隨機抽樣，電話號碼以尾數2位隨機方式取代， 以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間自110年9月14日至16日，共成功訪問1,071份有效樣本，資 料依照全國20歲以上之性別、年齡、縣市、教育程度之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加 權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。