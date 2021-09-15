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彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲恆大面臨債務危機。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團債務危機進一步惡化，更傳出已接近破產，外媒《彭博》報導指出，大陸官方正計劃派員進駐恆大，全面調查財務狀況。恆大日前否認了破產的傳言，但坦言確實遭遇「前所未有困難」，同時也預告9月銷售額會持續大減。

根據《彭博》報導，大陸中央正計畫安排聯合工作組進駐恆大，調查公司的財務狀況，同時，廣東省政府也已在為工作組遴選會計師及律師事務所。

報導提到，此舉進一步表明，大陸官方正在為可能成為中國「有史以來最大的債務重組」做準備。

網路上近期瘋傳恆大集團即將破產的消息，恆大13日就此發布聲明，坦言公司目前確實遇到了前所未有的困難，但強調網路上關於破產的言論完全失實，「公司會堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產、保交樓，想進一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶合法權益。」

不過，恆大近期的銷售額卻呈現「月月減」趨勢，根據公開數據，恆大6至8月份的銷售額分別為716.3億元、437.8億元和380.8億元。市場原預計9月房地產旺季恆大的銷售額有望回溫，但據恆大14日公告，由於對公司的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，公司預計9月份銷售會持續大幅下降。

▼恆大創辦人許家印 。（圖／CFP）

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

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