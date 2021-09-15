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恆大破產瘋傳！陸官方：營運出現困難「對產業衝擊需觀察」

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲恆大經營陷入困難，近期更被瘋傳將破產。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸房地產龍頭恆大集團（恒大集團）的債務違約風險不斷攀升，引起市場關注。對此，大陸國家統計局15日表示，已注意到網路上的一些消息（破產傳聞），總體來看，一些大型房地產企業生產營運過程中出現了一些困難，但對於整個產業發展的影響還需要觀察。

大陸國家統計局發言人付凌暉提到，從房地產市場運行來看，今年以來隨著各地區各部門堅持「房住不炒」的原則，持續穩房價、穩地價、穩預期，整體運行保持平穩態勢。

付凌暉指出，從主要數據來看，1至8月份，商品房銷售面積兩年平均增長5.9%，比1至7月份回落1.1個百分點；商品房銷售額兩年平均增長11.7%，回落了1.4個百分點。房地產開發投資保持基本穩定，1至8月份兩年平均增長7.7%，比1至7月份回落0.3個百分點。

▼ 恆大創辦人許家印。（圖／CFP）

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

付凌暉強調，這些情況說明，隨著各方面持續推進房地產市場的調控，促進房地產市場抑制不合理需求，保證正常需求的釋放，同時隨著房地產市場相關製度，多主體供應、多渠道保障、租購併舉的製度不斷完善，房地產市場有望保持穩定發展。

網路上近期瘋傳恆大集團即將破產的消息，對此，恆大13日晚間發布聲明，坦言公司目前確實遇到了前所未有的困難，但網路上關於破產的言論完全失實，公司會堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產、保交樓，想進一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶合法權益。

恆大6至8月份的銷售額分別為716.3億元、437.8億元和380.8億元，呈「月月減」趨勢。市場原預計在9月房地產旺季下，恆大的銷售額有望回溫，但據恆大14日公告，由於對公司的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，公司預計9月份銷售持續大幅下降。

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