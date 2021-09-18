溫泉美食節活動熱鬧開幕　男子山區試車引擎冒煙白河警迅速排除

▲1名呂姓民眾駕駛新購之汽車至山區試車，不料於172線粗坑道路上，疑因引擎機械問題車輛冒濃煙，警方通知消防隊到場撲滅火勢，虛驚一場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南關子嶺溫泉美食節活動，18日晚上6時30分，由市長黃偉哲到場主持開幕，現場約計有500名遊客到場參與，並一同與黃市長拉山車至大成殿，活動過程十分熱鬧。

活動期間由白河警分局就活動會場175線寶泉橋至大成殿之拉山車路段實施管制，禁止雙向車輛通行，於下午5時起派遣警力於172線與粗坑路口、紅葉隧道口、175線關子嶺懷香食堂前等3處路口實施管制，引導民眾提早改道通行，總計使用警力23名、民力12名，活動秩序良好、交通安全順暢。





活動過程也發生一些小插曲，1名呂姓民眾駕駛新購之汽車至山區試車，不料於172線粗坑道路上，疑因引擎機械問題車輛冒濃煙，白河分局仙草所巡佐王鼎樑發現，立即請駕駛路旁停車，並通知消防隊到場撲滅火勢，無人受困受傷，虛驚一場。

另1名楊姓民眾至山上遊玩，欲下山返家時也在粗坑路段疑因閃避對向來車，致車輛掉落邊溝動彈不得，現場由副分局長李忠憲率員趕至，除通知拖吊車到場吊拖，並即派警力雙向引導，採單線輪流管制放行之方式，在30分鐘內立即完成車輛拖吊移置，讓前往參加美食節活動之民眾車輛得以順利通行。

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